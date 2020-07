UPDATE 3-Superliga Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Wednesday (start times are CET) Relegation Round ................................................................. Randers (0) 3 Scorers: V. Hammershøj-Mistrati 66, V. Hammershøj-Mistrati 79, V. Hammershøj-Mistrati 90+5 Yellow card: Klysner 35, Hammershøj-Mistrati 85 Subs used: Riis 34 (Skjellerup), Rømer 46 (Salou), Kehinde 56 (Klysner), Graves 88 (Kamara) Esbjerg (1) 1 Scorers: D. Anyembe 30 Yellow card: Conboy 28, Anyembe 53, Sørensen 87 Subs used: Parunashvili 69 (Anyembe), Røjkjær 76 (Dauda), Soiri 86 (Egelund), Tranberg 86 (Austin) Referee: Mikkel Redder ................................................................. Horsens (1) 3 Scorers: J. Kjaer 8, A. Okosun 53, P. Therkildsen 86 Subs used: Andreasen 66 (Kjaer), Gemmer 79 (Brock-Madsen), Therkildsen 79 (Nymann), Frantsen 90 (Hansson) Hobro (2) 2 Scorers: I. Louati 9, M. Skjellerup 13 Yellow card: Elkaer 32 Subs used: Hørby 37 (Gotfredsen), Baun 46 (Haarup), Pedersen 46 (Hvilsom), Petersen 60 (Louati) Referee: Jens Maae ................................................................. OB in play Silkeborg ................................................................. Lyngby in play SønderjyskE ................................................................. Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Brøndby v Nordsjælland (1800/1600) AaB v AGF (1800/1600) Midtjylland v København (2000/1800) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v AaB (1400/1200) København v Brøndby (1800/1600) AGF v Midtjylland (2000/1800)