Jul 19 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Europa League Play-offs - Quarter-finals ................................................................. OB (1) 2 Scorers: M. Fenger 29, M. Fenger 61 Yellow card: Kløve 91 Subs used: Þrándarson 46 (Opondo), Hyllegaard 73 (Jebali), Klynge 85 (Frøkjær-Jensen), Svendsen 89 (Fenger) Randers (0) 0 Yellow card: Hammershøj-Mistrati 9, Egho 74, Rømer 80 Subs used: Nielsen 46 (Kehinde), Klysner 46 (Kallesøe), Lauenborg 71 (Greve), Kristensen 81 (Piesinger) Aggregate score: 3-2 Referee: Jakob Kehlet ................................................................. Championship Round ................................................................. Brøndby in play AaB ................................................................. København (20:00) AGF ................................................................. Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Lyngby v Hobro (1900/1700) Wednesday, July 22 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v AGF (1800/1600) Brøndby v Midtjylland (2000/1800) Thursday, July 23 fixtures (CET/GMT) AaB v København (2000/1800)