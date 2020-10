UPDATE 3-Superliga Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) AGF (1) 3 Scorers: A. Erlykke 31, P. Mortensen 53, C. Højer 68 Yellow card: Poulsen 63 Subs used: Diks 80 (Munksgaard), Tengstedt 80 (Hvidt), Links 80 (Thorsteinsson) Horsens (0) 0 Red card: Jacobsen 66 Yellow card: Jacobsen 17, Hansson 50, Gemmer 89 Missed penalty: K. Finnbogason 93 Subs used: Nymann 46 (Jacobsen), Finnbogason 57 (Thorsen), Qamili 57 (Tengstedt), Gemmer 67 (Pohl) Referee: Aydin Uslu ................................................................. Vejle (1) 3 Scorers: S. Ezatolahi 45, J. Schoop 64, M. Amundsen 70 Yellow card: Ramadani 15 Subs used: Muçolli 46 (Dwamena), Montiel 63 (Ramadani), Gundelund 63 (Yamga), Montano 69 (Faghir) Lyngby (1) 2 Scorers: E. Nielsen 10, J. Gammelby 62 Yellow card: Rømer 36, Rømer 58 (2nd), Geertsen 67 Subs used: Fosgaard 34 (Jakobsen), Warming 60 (Pedersen), Tshiembe 60 (Hebo), Tekşen 85 (Enghardt) Referee: Mikkel Redder ................................................................. SønderjyskE (0) 2 Scorers: H. Wright 48, A. Bah 54 Yellow card: Thomas 84 Subs used: Eskesen 63 (Frederiksen), Vinderslev 74 (Ekani), Absalonsen 90 (Albæk), Simonsen 90 (Wright), Schmiedl 91 (Jacobsen) Brøndby (0) 0 Subs used: Pavlović 63 (Hedlund), Corlu 63 (Frendrup), Slimane 73 (Mensah) Referee: Sandi Putros ................................................................. København (18:00) AaB ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Randers (1900/1700) Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Lyngby v OB (1900/1700)