UPDATE 3-Superliga Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Horsens (1) 1 Scorers: H. Hansson 16 Yellow card: Lange 24, Ludwig 95 Subs used: Jacobsen 78 (Lange), Brajanac 79 (Brock-Madsen), Gemmer 89 (Finnbogason), Tengstedt 94 (Andreasen) Nordsjælland (0) 1 Scorers: A. Francis 88 Yellow card: Djourou 50 Subs used: Francis 70 (Atanga), Rothmann 70 (Diomande), Mesík 76 (Djourou), Chukwuani 87 (Frese) Referee: Anders Poulsen ................................................................. Randers (1) 1 Scorers: M. Greve 8 Yellow card: Kopplin 48 Subs used: Kamara 59 (Sambou), Klysner 68 (Nielsen), Piesinger 68 (Lauenborg), Mileusnic 81 (Lauridsen) SønderjyskE (2) 2 Scorers: A. Jacobsen 6, H. Wright 42 Yellow card: Ekani 25, Ekani 27 (2nd), Wright 39, Simonsen 83, Bah 85 Subs used: Vinderslev 34 (Frederiksen), Simonsen 65 (Wright), Eskesen 65 (Schmiedl), Í. Ólafsson 88 (Bah) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. AGF (0) 0 Yellow card: Poulsen 11, Hvidt 14, Poulsen 61 (2nd), Grabara 61, Mortensen 62, Links 94 Subs used: Blume 59 (Hvidt), Links 60 (Thorsteinsson), Diks 72 (Munksgaard), Helenius 77 (Erlykke) København (1) 1 Scorers: J. Wind 9pen Yellow card: Jørgensen 12, Kaufmann 28, Zeca 34, Daramy 72, Kaufmann 77 (2nd), Johnsson 93 Subs used: Pep Biel 79 (Daramy), Bengtsson 88 (Boilesen), Højlund 90 (Wind) Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) AaB v Vejle (1900/1800) Friday, October 30 fixtures (CET/GMT) Vejle v Randers (1900/1800)