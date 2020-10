UPDATE 3-UEFA Champions League Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Krasnodar (0) 0 Yellow card: Olsson 22, Martynovich 75 Subs used: Suleymanov 74 (Utkin), Spertsyan 82 (Olsson), Sabua 87 (Berg) Chelsea (1) 4 Scorers: C. Hudson-Odoi 37, T. Werner 76pen, H. Ziyech 79, C. Pulisic 90 Missed penalty: Jorginho 14 Subs used: Mount 71 (Jorginho), Pulisic 71 (Hudson-Odoi), Kanté 71 (Kovačić), Abraham 80 (Ziyech), Emerson 81 (Chilwell) Referee: Ali Palabıyık ................................................................. İstanbul Başakşehir (0) 0 Yellow card: Crivelli 2, Epureanu 49, Topal 54 Subs used: Kaldırım 63 (Bolingoli-Mbombo), Ba 68 (Topal), Giuliano 81 (Crivelli), Aleksić 81 (Türüç) PSG (0) 2 Scorers: M. Kean 64, M. Kean 79 Yellow card: Kehrer 82 Subs used: Pablo Sarabia 26 (Neymar), Rafinha 73 (Á. Di María), Kehrer 73 (Florenzi), Gueye 87 (Ander Herrera), Bakker 87 (Kurzawa) Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Juventus in play Barcelona ................................................................. Ferencváros in play Dynamo Kyiv ................................................................. Sevilla in play Rennes ................................................................. Manchester United in play RB Leipzig ................................................................. Borussia Dortmund in play Zenit ................................................................. Club Brugge in play Lazio .................................................................