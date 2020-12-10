UPDATE 3-UEFA Champions League Summaries

Dec 9 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. PSG (3) 5 Scorers: Neymar 21, Neymar 37, K. Mbappé 42pen, Neymar 50, K. Mbappé 62 Yellow card: Pembele 92 Subs used: Á. Di María 46 (Rafinha), Kehrer 67 (Marquinhos), Pembele 80 (Florenzi), Gueye 80 (Verratti), Diallo 80 (Kimpembe) İstanbul Başakşehir (0) 1 Scorers: M. Topal 57 Yellow card: Tekdemir 10, Rafael 12, Günok 42, Crivelli 63 Subs used: Giuliano 68 (Rafael), Bolingoli-Mbombo 68 (Kaldırım), Ba 68 (Crivelli), Kaplan 80 (Gulbrandsen), Chadli 89 (Tekdemir) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Ajax in play Atalanta ................................................................. Midtjylland in play Liverpool ................................................................. Bayern München (21:00) Lokomotiv Moskva ................................................................. Salzburg (21:00) Atlético Madrid ................................................................. Manchester City (21:00) Olympique Marseille ................................................................. Olympiakos Piraeus (21:00) Porto ................................................................. Real Madrid (21:00) Borussia M'gladbach ................................................................. Internazionale (21:00) Shakhtar Donetsk .................................................................