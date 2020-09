Sep 16 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Wednesday (start times are CET) 2nd Qualifying Round ................................................................. Progrès Niederkorn (0) 0 Yellow card: Jänisch 10, Ferino 68 Subs used: Luisi 46 (Habbas), Shala 64 (Holtz), Karayer 64 (Jänisch) Willem II (3) 5 Scorers: V. Pavlidis 20, G. Sağlam 28, V. Pavlidis 34, C. Nunnely 46, M. Trésor 65 Subs used: van den Bogert 41 (Heerkens), Köhn 62 (Nelom), Saddiki 62 (Pol Llonch) Referee: Mykola Balakin ................................................................. Hammarby (0) 0 Yellow card: Jeahze 14, Andersen 27, Martinsson-Ngouali 47, Andersen 63 (2nd), Ousted 80, Khalili 81, Kačaniklić 82 Subs used: Magyar 46 (Fällman), Kačaniklić 77 (Paulinho) Lech Poznań (0) 3 Scorers: Pedro Tiba 55, J. Kamiński 89, F. Marchwiński 90+3 Yellow card: Dani Ramírez 36, Kamiński 82, Skóraś 83 Subs used: Skóraś 73 (Sýkora), Marchwiński 84 (Pedro Tiba), Awaed 91 (Ishak) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. B36 (0) 7 Scorers: M. Przybylski 47, S. Radosavljevic 122 Yellow card: Agnarsson 91, Radosavljevic 93, Jacobsen 109, Hentze 112, Jacobsen 114, Nattestad 119 Subs used: Agnarsson 68 (Á. Frederiksberg), Radosavljevic 86 (Samuelsen), Jacobsen 111 (Eriksen), Johansen 113 (Jacobsen) The New Saints (0) 6 Scorers: L. Smith 80, D. Ebbe 112 Yellow card: Holland 82, Clark 91, Smith 121 Subs used: Clark 30 (Davies), Smith 71 (Routledge), Cieślewicz 77 (Brobbel), Draper 117 (Robles) At full time: 1-1 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 5-4 Referee: Ian McNabb B36 win 7-6 on penalties ................................................................. Thursday, September 17 fixtures (CET/GMT) Kaisar v APOEL (1400/1200) Ventspils v Rosenborg (1415/1215) Renova v Hajduk Split (1530/1330) Astana v Budućnost (1600/1400) Teuta Durrës v Granada (1600/1400) Ararat-Armenia v Fola Esch (1600/1400) Lincoln Red Imps v Rangers (1700/1500) KuPS v Slovan Bratislava (1730/1530) Botoşani v Shkendija (1745/1545) Neftçi v Galatasaray (1800/1600) IFK Göteborg v København (1800/1600) Riteriai v Slovan Liberec (1800/1600) Bodø / Glimt v Žalgiris (1800/1600) Lokomotiv Plovdiv v Tottenham Hotspur (1800/1600) Olimpija v Zrinjski (1830/1630) Flora v KR (1830/1630) Connah's Quay v Dinamo Tbilisi (1900/1700) Maccabi Haifa v Kairat (1900/1700) Riga v Tre Fiori (1900/1700) Djurgården v Europa (1900/1700) Sfîntul Gheorghe v Partizan (1900/1700) CSKA Sofia v BATE (1900/1700) Hibernians v Fehérvár (1900/1700) Laçi v Hapoel Be'er Sheva (1900/1700) OFI v Apollon (1900/1700) Lokomotivi Tbilisi v Dinamo Moskva (1900/1700) Inter Club d'Escaldes v Dundalk (1930/1730) Aris v Kolos Kovalivka (2000/1800) Piast Gliwice v Hartberg (2000/1800) Shamrock Rovers v Milan (2000/1800) Borac Banja Luka v Rio Ave (2000/1800) Kukësi v Wolfsburg (2000/1800) Sileks v Drita (2000/1800) Standard Liège v Bala Town (2000/1800) Mura v AGF (2015/1815) Viking v Aberdeen (2030/1830) Coleraine v Motherwell (2030/1830) Servette v Reims (2045/1845) Linfield v Floriana (2045/1845) DAC v Jablonec (2045/1845) Osijek v Basel (2045/1845) Bačka Topola v FCSB (2100/1900) Honvéd v Malmö FF (2105/1905)