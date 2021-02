UPDATE 3-West Indies in Bangladesh 2021 Scoreboard

Feb 13 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 2nd test between Bangladesh and West Indies on Saturday at Mirpur, Bangladesh West Indies lead Bangladesh by 154 runs with 7 wickets remaining West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite c Nazmul Hossain Shanto b Soumya Sarkar 47 John Campbell lbw Taijul Islam 36 Shayne Moseley b Abu Jayed 7 Nkrumah Bonner c Mohammad Mithun b Mehidy Hasan 90 Kyle Mayers c Soumya Sarkar b Abu Jayed 5 Jermaine Blackwood c&b Taijul Islam 28 Joshua Da Silva b Taijul Islam 92 Alzarri Joseph c Liton Das b Abu Jayed 82 Rahkeem Cornwall Not Out 4 Jomel Warrican c Liton Das b Abu Jayed 2 Shannon Gabriel c Mushfiqur Rahim b Taijul Islam 8 Extras 4b 2lb 2nb 0pen 0w 8 Total (142.2 overs) 409 all out Fall of Wickets : 1-66 Campbell, 2-87 Moseley, 3-104 Brathwaite, 4-116 Mayers, 5-178 Blackwood, 6-266 Bonner, 7-384 Da Silva, 8-396 Joseph, 9-398 Warrican, 10-409 Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abu Jayed 28 6 98 4 3.50 Mehidy Hasan 33 9 75 1 2.27 Nayeem Hasan 24 3 74 0 3.08 Taijul Islam 46.2 8 108 4 2.33 2nb Soumya Sarkar 11 1 48 1 4.36 ........................................................................... Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c Shayne Moseley b Alzarri Joseph 44 Soumya Sarkar c Kyle Mayers b Shannon Gabriel 0 Nazmul Hossain Shanto c Nkrumah Bonner b Shannon Gabriel 4 Mominul Haque c Joshua Da Silva b Rahkeem Cornwall 21 Mushfiqur Rahim c Kyle Mayers b Rahkeem Cornwall 54 Mohammad Mithun c Kraigg Brathwaite b Rahkeem Cornwall 15 Liton Das c Jermaine Blackwood b Rahkeem Cornwall 71 Mehidy Hasan c Kraigg Brathwaite b Shannon Gabriel 57 Nayeem Hasan c Jermaine Blackwood b Rahkeem Cornwall 0 Taijul Islam Not Out 13 Abu Jayed c Nkrumah Bonner b Alzarri Joseph 1 Extras 5b 0lb 10nb 0pen 1w 16 Total (96.5 overs) 296 all out Fall of Wickets : 1-1 Sarkar, 2-11 Shanto, 3-69 Haque, 4-71 Iqbal, 5-142 Ali, 6-155 Rahim, 7-281 Das, 8-281 Hasan, 9-283 Miraz, 10-296 Chowdhury Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shannon Gabriel 21 3 70 3 3.33 7nb Rahkeem Cornwall 32 8 74 5 2.31 Alzarri Joseph 17.5 3 60 2 3.36 1w Kyle Mayers 8 2 15 0 1.88 Jomel Warrican 13 2 48 0 3.69 3nb Nkrumah Bonner 3 0 17 0 5.67 Kraigg Brathwaite 2 0 7 0 3.50 ......................................................... West Indies 2nd innings Kraigg Brathwaite c Liton Das b Nayeem Hasan 6 John Campbell b Taijul Islam 18 Shayne Moseley c Mohammad Mithun b Mehidy Hasan 7 Nkrumah Bonner Not Out 8 Jomel Warrican Not Out 2 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (21.0 overs) 41-3 Fall of Wickets : 1-11 Brathwaite, 2-20 Moseley, 3-39 Campbell To Bat : Mayers, Blackwood, Da Silva, Cornwall, Joseph, Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Taijul Islam 7 2 13 1 1.86 Nayeem Hasan 10 3 14 1 1.40 Mehidy Hasan 4 0 14 1 3.50 .................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Sharfuddoula Saikat Video Gazi Sohel Match Referee Neeyamur Rahul