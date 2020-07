UPDATE 3-West Indies in England 2020 Scoreboard

Jul 10 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 1st test between England and West Indies on Friday at Southampton, England England trail West Indies by 99 runs with 10 wickets remaining England 1st innings Rory Burns lbw Shannon Gabriel 30 Dominic Sibley b Shannon Gabriel 0 Joe Denly b Shannon Gabriel 18 Zak Crawley lbw Jason Holder 10 Ben Stokes c Shane Dowrich b Jason Holder 43 Ollie Pope c Shane Dowrich b Jason Holder 12 Jos Buttler c Shane Dowrich b Jason Holder 35 Dom Bess Not Out 31 Jofra Archer lbw Jason Holder 0 Mark Wood c Shai Hope b Jason Holder 5 James Anderson b Shannon Gabriel 10 Extras 0b 6lb 2nb 0pen 2w 10 Total (67.3 overs) 204 all out Fall of Wickets : 1-0 Sibley, 2-48 Denly, 3-51 Burns, 4-71 Crawley, 5-87 Pope, 6-154 Stokes, 7-157 Buttler, 8-157 Archer, 9-174 Wood, 10-204 Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 19 6 41 0 2.16 Shannon Gabriel 15.3 3 62 4 4.00 1w 1nb Alzarri Joseph 13 4 53 0 4.08 1w Jason Holder 20 6 42 6 2.10 1nb ............................................................... West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite lbw Ben Stokes 65 John Campbell lbw James Anderson 28 Shai Hope c Ben Stokes b Dom Bess 16 Sharmarh Brooks c Jos Buttler b James Anderson 39 Roston Chase lbw James Anderson 47 Jermaine Blackwood c James Anderson b Dom Bess 12 Shane Dowrich c Jos Buttler b Ben Stokes 61 Jason Holder c Jofra Archer b Ben Stokes 5 Alzarri Joseph b Ben Stokes 18 Kemar Roach Not Out 1 Shannon Gabriel b Mark Wood 4 Extras 0b 21lb 1nb 0pen 0w 22 Total (102.0 overs) 318 all out Fall of Wickets : 1-43 Campbell, 2-102 Hope, 3-140 Brathwaite, 4-173 Brooks, 5-186 Blackwood, 6-267 Chase, 7-281 Holder, 8-306 Joseph, 9-313 Dowrich, 10-318 Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 25 11 62 3 2.48 Jofra Archer 22 3 61 0 2.77 1nb Mark Wood 22 2 74 1 3.36 Ben Stokes 14 5 49 4 3.50 Dom Bess 19 5 51 2 2.68 ........................................ England 2nd innings Rory Burns Not Out 10 Dominic Sibley Not Out 5 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (10.0 overs) 15-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 5 3 6 0 1.20 Shannon Gabriel 3 1 5 0 1.67 Jason Holder 2 1 4 0 2.00 .................................... Umpire Richard Illingworth Umpire Richard Kettleborough Video Michael Gough Match Referee Brian Broad