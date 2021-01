UPDATE 3-World Cup-Laax Results - Halfpipe

Jan 23 (Gracenote) - Results for World Cup-Laax on Saturday. Men's Halfpipe on Saturday 1 Yuto Totsuka JPN Japan 2 Scott James AUS Australia 3 Ruka Hirano JPN Japan Women's Halfpipe on Saturday 1 Chloe Kim USA United States 2 Mitsuki Ono JPN Japan 3 Sena Tomita JPN Japan Men's Slopestyle on Friday 1 Niklas Mattsson SWE Sweden 2 Leon Vockensperger GER Germany 3 Marcus Kleveland NOR Norway Women's Slopestyle on Friday 1 Jamie Anderson USA United States 2 Zoi Sadowski-Synnott NZL New Zealand 3 Tess Coady AUS Australia