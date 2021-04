Mar 26 (OPTA) - Summaries for the World Cup Qualifiers (North America) on Thursday (start times are GMT) 1st Round ................................................................. Haiti (0) 2 Scorers: R. Ade 50, S. Séance 80 Subs used: Saba 46 (Jamesley), François 63 (Appollon), Nazon 63 (Deedson) Belize (0) 0 Yellow card: Gaynair 36, Westby 89 Subs used: Amankwah-Mensah 56 (Atkinson), Makin 57 (Polanco), Lewis 61 (Bernárdez), August 69 (Capello), Anderson 70 (Gaynair) Referee: Walter Alexander López Castellanos ................................................................. Curaçao (4) 5 Scorers: J. Bacuna 1, A. van den Hurk 17, J. Bacuna 36, J. Antonia 44, E. Hooi 87 Subs used: Maria 40 (Nepomuceno), Janga 61 (van den Hurk), Antonisse 61 (Antonia), Hooi 61 (Bacuna), van Eijma 70 (Alberto) St. Vincent / Grenadines (0) 0 Subs used: Sam 42 (Bess), Williams 82 (Edwards) Referee: Ricangel de Leça ................................................................. Trinidad and Tobago (3) 3 Scorers: L. Garcia 7, S. Bateau 15, R. Telfer 44 Yellow card: Poon-Angeron 53, Telfer 72 Subs used: Garcia 46 (Bateau), Powder 58 (Garcia), Justin Garcia 77 (Jones), Sam 77 (Telfer) Guyana (0) 0 Yellow card: Wilson 30, Briggs 40, Harriott 65, Cox 75 Subs used: Caesar 56 (Marsh-Brown), Spencer-Adams 56 (Scarlett), Schultz 71 (Bobb), Benjamin 76 (Harriott) Referee: Marco Antonio Ortíz Nava ................................................................. Canada in play Bermuda ................................................................. Panama in play Barbados ................................................................. El Salvador (02:25) Grenada ................................................................. Saturday, March 27 fixtures (GMT) Turks and Caicos Islands v Nicaragua (2030) Anguilla v Dominican Republic (2200) British Virgin Islands v Guatemala (2200) Bahamas v St. Kitts and Nevis (2300) US Virgin Islands v Antigua and Barbuda (2300) Sunday, March 28 fixtures (GMT) Aruba v Suriname (0000) St. Lucia v Haiti -cancelled Cayman Islands v Canada (2000) Dominica v Panama (2000) Puerto Rico v Trinidad and Tobago (2100) Cuba v Curaçao (2100) Montserrat v El Salvador (2200) Tuesday, March 30 fixtures (GMT) Guyana v Bahamas (1900) Belize v Turks and Caicos Islands (2100) St. Vincent / Grenadines v British Virgin Islands (2200) Grenada v US Virgin Islands (2300) Barbados v Anguilla (2330) Wednesday, March 31 fixtures (GMT) Bermuda v Aruba (0000)