Oct 13 (OPTA) - Summaries for the World Cup Qualifiers (South America) on Tuesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Bolivia (1) 1 Scorers: M. Martins 24 Yellow card: Valverde 38, Carrasco 60, Torres 94, Martins 98 Subs used: Bustamante 46 (Saucedo), Cespedes 66 (Castro), Miranda 66 (Chumacero), Orozco 83 (Wayar), Arabe 87 (Cardozo) Argentina (1) 2 Scorers: L. Martínez 45, J. Correa 79 Yellow card: Tagliafico 16, Domínguez 90, Palacios 91 Subs used: Correa 59 (Ocampos), Domínguez 69 (De Paul), Rodríguez 69 (Paredes), Medina 89 (Martínez) Referee: Diego Mirko Haro Sueldo ................................................................. Ecuador (2) 4 Scorers: M. Caicedo 15, M. Estrada 45+4, M. Estrada 52, G. Plata 75 Yellow card: Gruezo 37, Palacios 83 Subs used: Plata 69 (Valencia), Franco 69 (Ibarra), Palacios 74 (Estupiñán), Noboa 85 (Caicedo), Campana 85 (Estrada) Uruguay (0) 2 Scorers: L. Suárez 84pen, L. Suárez 90+5pen Subs used: De La Cruz 46 (Nández), Núñez 46 (Rodríguez), Rodríguez 63 (Gómez), Torreira 77 (Bentancur), Arambarri 89 (Valverde) Referee: Wilmar Alexander Roldán Pérez ................................................................. Venezuela in play Paraguay ................................................................. Peru (00:00) Brazil ................................................................. Chile (00:30) Colombia .................................................................