UPDATE 35-Coupe de France Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Saturday (start times are CET) 8th Round ................................................................. Vénissieux (0) 0 Yellow card: Vernet 77 Subs used: Fettache 82 (Nsonde) Annecy (0) 1 Scorers: A. Mogni 85 Yellow card: Mogni 71, Rocchi 74 Subs used: Bensaber 46 (Mendy), Mizrahi 46 (Spano), Adéoti 65 (Kashi), Mogni 79 (Fillon) Referee: Nicolas Brotons ................................................................. Orléans (0) 3 Scorers: C. Antoine 74 Subs used: Khalid 46 (Demoncy), Antoine 53 (Seydi), Guirassy 85 (Soumaré), Goujon 93 (Lambese) Romorantin (1) 5 Scorers: A. Payet 10 Yellow card: Gaye 32, Ouhammou 50, Gérard 84 Subs used: Douglas 85 (Benaries), Abelinti 85 (Ouhammou) At full time: 1-1 Penalty shootout: 2-4 Referee: Fabien Brun Romorantin win 5-3 on penalties ................................................................. Lambresienne postponed Boulogne ................................................................. 7th Round ................................................................. St-Philbert Gd Lieu () 1 Scorers: A. Zainek 53 Subs used: Cetti 70 (Deroost), Bugeau 81 (Zainek), Chapela 88 (Guillou), Hammou 88 (Denis) Laval () 3 Scorers: E. Taha 39, T. Robinet 62 Yellow card: Mendy 70, N'Diaye 74 Subs used: Dembélé 74 (Taha), Meité 82 (Robinet), Caddy 88 (NZuzi) Referee: Brendan Roffet ................................................................. Red Star () 1 Scorers: B. Gomel 90 Red card: Sidibé 81 Yellow card: N'Doye 35, Gomel 88 Subs used: Pollet 71 (De Almeida) Bobigny () 0 Yellow card: Hocine 47, Mhadjiri 53 Subs used: Naciri 82 (El Hajjam), Mehadji 87 (Massombo), Ipiélé 89 (Guirassy) Referee: Julien Reynet ................................................................. 8th Round ................................................................. Quevilly-Rouen () 1 Rouen () 0 Yellow card: Diarra 23, Ouadah 32 Referee: Romain Lissorgue ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Omer v Gazélec Ajaccio (1300/1200) Feurs v Le Puy Foot (1330/1230) Rumilly Vallières v Saint-Priest (1330/1230) Montagnarde v Dinan Léhon (1330/1230) Saint-Colomban Locminé v Guichen (1330/1230) Saint-Meziery v Sedan (1330/1230) Amnéville v Prix-lès-Mézières (1330/1230) OS Aire-Sur-La-Lys v Amiens AC (1330/1230) Loon-Plage v Arras (1330/1230) Steenvoorde v Beauvais (1330/1230) Fabrègues v Castelnau Le Crès (1330/1230) Mérignac-Arlac v Stade Poitevin (1330/1230) Saint-Brice v Drancy JA (1330/1230) Racing Besançon v Mâcon (1330/1230) Louhans-Cuiseaux v Fleury 91 (1330/1230) Gonfreville v Châteaubriant (1330/1230) Élan de Gorges v Sablé (1330/1230) Chamalières v Andrézieux (1400/1300) Soleil Bischheim v Schiltigheim (1400/1300) Haguenau v Saint-Louis Neuweg (1400/1300) Athlético Marseille v Aubagne (1400/1300) Lège-Cap-Ferret v Aviron Bayonnais (1400/1300) St Liguaire Niort v Olympique d'Alès (1400/1300) St Clément Montferrier v Canet Roussillon (1400/1300) Tuesday, February 16 fixtures (CET/GMT) Créteil v -tba- (1330/1230) -tba- v Saumur (1330/1230) Les Herbiers v -tba- (1330/1230)