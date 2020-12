UPDATE 38-Copa del Rey Summaries

Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Poblense postponed Olot ................................................................. Coruxo (0) 0 Yellow card: Pedro Vázquez 88 Subs used: Jairo Cárcaba 70 (Diego Silva), Álex Ares 70 (Mateo Míguez), Álex Valiño 70 (José Rivera), Jonathan Vila 82 (Antón de Vicente), Pedro Vázquez 82 (Aitor Aspas) Málaga (1) 4 Scorers: Orlando Sá 18, J. Díaz 65, Y. Rahmani 76, Caye Quintana 90+2 Subs used: Díaz 34 (Boussefiane), Rahmani 63 (Cristian Rodríguez), Caye Quintana 63 (Jairo Samperio), Mejías 78 (Orlando Sá), Julio Martínez 78 (Alberto Quintana) Attendance: 350 Referee: Jon Ander González Esteban ................................................................. Lealtad (0) 1 Scorers: Álex Blanco 89 Yellow card: Miguel Obaya 17, René Pérez 85 Subs used: Mboup 61 (Álvaro García), Juan Mera 61 (Daniel Sandoval), Unai Hernández 75 (Jorge Sáez), René Pérez 76 (Fall), Santiago Cubiella 89 (Atta) Alcorcón (1) 2 Scorers: Reko 3, S. Sosa 60 Yellow card: Juanma Bravo 70, Reko 77 Subs used: Álvaro 62 (Sosa), Óscar 76 (Ernesto Gómez), Marc Gual 76 (Alejandro Escardó), Laure 85 (Juanma Bravo) Referee: Alejandro Muñíz Ruiz ................................................................. Burgos (0) 2 Scorers: Javi Gómez 57, Saúl Berjón 90+1 Yellow card: Miki Muñoz 84, Raúl Navarro 89 Subs used: Miki Muñoz 66 (Leak), Guillermo Fernández 67 (Pisculichi), Saúl Berjón 68 (Roberto Alarcón), Galder Cerrajería 78 (Eneko Undabarrena), Claudio Medina 79 (Javi Gómez) FC Andorra (0) 0 Subs used: Rubén Bover 51 (Marc Aguado), David Martín 52 (Isma Cerro), Carlos Martínez 64 (Álex Pastor), Iker Goujón 65 (Marc Pedraza), Sergi Serrano 80 (Riverola) Referee: David Iglesias Gutiérrez ................................................................. Quintanar del Rey (0) 1 Scorers: Ricardo Cañada 47 Red card: Felipe Belmonte 94 Yellow card: Roque Sáiz 20, Ricardo Cañada 34, Felipe Belmonte 51, Luis Verdú 69, Ferrán Ferri 85 Subs used: Ángel Moreno 61 (Marcos Recuenco), Manu 71 (Alberto Castro), Sanjuán 71 (Luis Verdú), Eloy Jiménez 85 (Roque Sáiz) Sporting Gijón (0) 2 Scorers: N. Čumić 63, Borja López 90 Yellow card: Marc Valiente 31, Pablo García 41, José Gragera 68 Subs used: José Gragera 57 (Javi Fuego), Saúl García 57 (Pablo García), Pelayo Suárez 70 (Marc Valiente), Aitor García 80 (Čumić), Manzambi 80 (Pablo Pérez) Referee: Miguel Ángel Ortiz Arias ................................................................. L'Hospitalet (0) 1 Scorers: AdriÅ Carmona 46 Yellow card: Diego Martínez 84 Subs used: Sehou Sarr 46 (Álex Felip), Joel Jorquera 46 (Aguilera), Marc Jiménez 63 (AdriÅ Carmona), Christian Alfonso 81 (Salinas), Miquel Ripoll 81 (Dani Reina) Almería (2) 4 Scorers: A. Appiah 26, Diego Martínez 39og, L. Ramazani 89, Ager Aketxe 90+2 Yellow card: Olivera 80 Subs used: Dani Albiar 66 (Appiah), Fran Villalba 83 (Olivera), Juan Villar 83 (Jordi Escobar), Ager Aketxe 90 (Robertone) Referee: José Antonio López Toca ................................................................. San Fernando CD (0) 0 Yellow card: Juan Rodríguez 69 Subs used: Raúl Palma 46 (Gerard Vergé), Hugo Rodríguez 46 (Ballabio), Pepe Bernal 46 (Manu Moreno), Pablo Mingo 72 (Jorge García) Castellón (2) 2 Scorers: Paolo Fernandes 35, Íñigo Muñoz 37 Yellow card: Joseba Muguruza 77, Marc Castells 90 Subs used: Álvaro Fidalgo 70 (Paolo Fernandes), Juanto 80 (Jordi Sánchez), Aarón Romero 88 (Jesús Carrillo) Attendance: 317 Referee: Dámaso Arcediano Monescillo ................................................................. Córdoba (0) 1 Scorers: N. Gorosito 63og Yellow card: Berto Espeso 26, Djetei 65, Manu Farrando 79 Subs used: Javi Flores 53 (Mario Ortiz), Carlos Valverde 53 (Alain Oyarzun), Luismi Redondo 71 (Piovaccari), Bernardo Cruz 92 (Alberto Del Moral) Albacete (0) 0 Yellow card: Álvaro Jiménez 31, İsrafilov 35 Subs used: Liberto Beltrán 73 (Álvaro Jiménez), Diego Vargas 73 (Nahuel Arroyo), Ortuño 73 (Gómez), David Del Pozo 77 (İsrafilov), Álvaro Arroyo 83 (Carlos Muñoz) Referee: Javier Iglesias Villanueva ................................................................. Numancia (2) 4 Scorers: M. Sanhaji 28, Jesús Tamayo 41, Fran Manzanara 66, Roberto Corral 90+1 Yellow card: Óscar De Frutos 71, Diego Cámara 92 Subs used: Tony Gabarre 70 (Asier Benito), Menudo 70 (Jesús Tamayo), Lillo 70 (Borja López), Roberto Corral 78 (Óscar De Frutos), Radjel 84 (Traver) Lorca Deportiva (0) 1 Scorers: T. Baroni 59 Yellow card: Héctor Galiano 7, Pablo Serrano 53, Luismi 63, Baroni 66, Cellou 73, Baroni 80 (2nd), Emilio Iglesias 83, Musoni 90 Subs used: Musoni 48 (Marconato), Gutiérrez 58 (Pablo Serrano), Higgins 59 (Legaz), Ignacio Pastor 77 (Luismi), Óscar Oliva 78 (Britos) Referee: Sergio Usón Rosel ................................................................. Inter de Madrid (0) 0 Yellow card: Jesús Moyano 71 Subs used: Chicha Aguilera 46 (Fran Cortés), Gonzalo Poley 46 (Ale Cortijo), AdriÅ de Mesa 64 (Rashiti), Víctor Villacañas 66 (David Rabadán), Adrián Mance 78 (Reguera) Linares Deportivo (1) 3 Scorers: Fran Carnicer 16, Rosendo Alarcon 54, Rosendo Alarcon 88 Yellow card: Neto 73 Subs used: Rosendo Alarcon 46 (Marc Mas), Fran Lara 62 (Fran Carnicer), Dani Perejón 76 (Rodri), Toni García 76 (Neto), Antonio Cañete 89 (Gabri Cortés) Referee: Andrés Fuentes Molina ................................................................. Racing Murcia (0) 0 Subs used: Joaquín Parra 53 (Nico González), Chema Díaz 53 (Carlos Álvarez), Nicolás Carrasco 59 (Cristo Martín), Pedro Marlon 59 (Chupi Sotos), Pekes 82 (Fran Moreno) Levante (2) 5 Scorers: Sergio León 24, Sergio León 33, Sergio León 64, G. Kochorashvili 87, Coke 90+1 Yellow card: Radoja 50 Subs used: Melero 46 (Vukčević), Sevikyan 59 (Rochina), Coke 59 (Miramón), Kochorashvili 69 (Sergio León), Dani Gómez 75 (Morales) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Cardassar (0) 0 Yellow card: Jaume Fernández 59 Subs used: Julia Llull 46 (Pau Soler), Jordi Ramis 54 (Álvarez), Jony Martinez 67 (Adri Hernández), Isaac Calvo 67 (Jaume Fernández), Joan Sanso 87 (Jaume Alzamora) Atlético Madrid (2) 3 Scorers: T. Lemar 24, Ricard Sánchez 42, Ņ. Vrsaljko 83 Yellow card: Saúl 37, Ricard Sánchez 67 Subs used: Ņaponjić 70 (Vitolo), Sergio Camello 71 (Lemar), Ņ. Vrsaljko 76 (Ricard Sánchez), Sanabria 84 (Á. Correa) Referee: Jorge Figueroa Vázquez ................................................................. Terrassa (1) 2 Scorers: Jaume Pascual 9, Alex Fernández 50 Red card: Emilio Lucas 89 Yellow card: Adri Lledó 39 Subs used: Mukai 46 (Jaume Pascual), Miço 61 (Adri Lledó), Albert Lopez 73 (Kilian Villaverde), Nono 79 (Sergi Arranz), Katsavakis 80 (Josu Rodríguez), Marc Muñoz 90 (Mukai) Valencia (0) 4 Scorers: Carlos Soler 83pen, Y. Musah 90+1, Gonçalo Guedes 103, Gonçalo Guedes 108 Yellow card: Guillem Molina 21, Guillem Molina 53 (2nd) Subs used: Álex Blanco 55 (Jason), Račić 55 (Koindredi), Carlos Soler 71 (Vicente Esquerdo), Gonçalo Guedes 71 (Cheryshev), Musah 86 (Jesús Vázquez) At full time: 2-2 After extra time: 2-4 Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Las Rozas (1) 1 Scorers: Adri Carrasco 10 Subs used: Albur 60 (Adri Carrasco), Augusto 68 (Arib), Álvaro Portero 78 (Mario Losada), Álex Malón 79 (Carlos Indiano) Mirandés (0) 0 Subs used: Pablo Trigueros 61 (Martínez), Ricardo Schutte 61 (Sergio Moreno), Javi Jiménez 61 (Letić), Javi Muñoz 76 (Andrés Mohedano) Referee: Juan Luis Pulido Santana ................................................................. Gimnástica Torrelavega (0) 0 Yellow card: Borja Camus 89, Luis Alberto 103, Luis Alberto 118 (2nd) Subs used: Iván Cabellud 75 (Alberto Cusidor), Rubén Sánchez 76 (Álex Basurto), Rubén Palazuelos 85 (Borty), Carlos Gallo 109 (Hugo Vitienes), Pepe Vicente 110 (Fernando Torre) Real Zaragoza (0) 2 Scorers: Ivan Azón 100, Francho Gracia 106 Yellow card: Raí Nascimento 81 Subs used: Raí Nascimento 67 (Gaizka Larrazabal), Jannick Buyla 74 (Javi Ros), Francho Gracia 75 (Vučkič), Carlos Nieto 92 (Antonio Sola), Ivan Azón 92 (Zanimacchia), Pep Chavarría 111 (Fernández) At full time: 0-0 After extra time: 0-2 Referee: Gorka Sagues Oscoz ................................................................. Llagostera (0) 0 Red card: Julen Monreal 65 Yellow card: Pere Martínez 11 Missed penalty: Sergio Cortés 30 Subs used: Moratalla 67 (Dubasin), Cristian Dieste 70 (Aleix Roig), Marc Manchón 80 (Andreu Guiu), Eric Jiménez 90 (Gil Muntadas) Espanyol (0) 1 Scorers: Javi Puado 93 Yellow card: Dídac Vilá 17 Subs used: Javi Puado 46 (Adri Embarba), Nico Melamed 66 (Jofre Carreras), Bare 76 (Pol Lozano), Max Svensson 76 (Wu Lei), AdriÅ Pedrosa 90 (Dídac Vilá) At full time: 0-0 After extra time: 0-1 Referee: Daniel Jesús Trujillo Suárez ................................................................. Ibiza Islas Pitiusas (0) 0 Yellow card: Enric Tarrés 86 Subs used: Iván Sales 68 (Gorka Ramón), David Serrano 73 (Moreno), Simeone 82 (Cristian Terán) Sabadell (0) 2 Scorers: Néstor Querol 79, Stoichkov 90 Yellow card: Jesús Olmo 72 Subs used: Néstor Querol 62 (Chadi Riad), Stoichkov 80 (David Astals), Héber Pena 80 (Edgar Hernández), Iker Undabarrena 88 (Aarón Rey), Grego Sierra 88 (Xavi Boniquet) Referee: Saúl Ais Reig ................................................................. Atlético Baleares (0) 0 Yellow card: Alfonso Martín 45, Álex Barrera 56, David Haro 60 Subs used: Marcos Baselga 46 (Coro) Fuenlabrada (0) 1 Scorers: T. Awudu 64 Subs used: Álex Mula 68 (Iban Salvador), Damián 81 (Awudu), Cristóbal 81 (Álvaro Aguado), Mikel Iribas 85 (Feuillassier) Referee: Rubén Ávalos Barrera ................................................................. Amorebieta (1) 1 Scorers: Mikel Álvaro 45 Red card: Mikel Saizar 88 Yellow card: Beñat Garro 92 Subs used: Iker Unzueta 71 (Íñigo Orozco), Iker Bilbao 78 (Ekaitz Molina), Mikel Goiria 91 (Koldo Obieta) UD Logroñés (0) 0 Subs used: Paulino 60 (Zelu), Acevedo 60 (van La Parra), Iago López 73 (Jon Errasti), Bogusz 73 (Álex Pérez) Referee: David Gálvez Rascón ................................................................. Rayo Majadahonda (0) 1 Scorers: F. Núñez 64 Red card: Borja González 83 Yellow card: Laerte Polydoro 98 Subs used: Carlitos 68 (Abou), Pitu 68 (Núñez), Philip Osei 81 (Julio Rico), Néstor Susaeta 93 (Raúl Sánchez), Jesús Bernal 105 (Brando) Yeclano (0) 2 Scorers: Javi Saura 60, Álex Vaquero 121 Yellow card: Ayoze Placeres 87 Subs used: Carlos Felipe 46 (Marcos Álvarez), Christian Perales 51 (Víctor Fenoll), Álex Vaquero 72 (Javi Saura), Fran Martínez 72 (Chino), Tonete 94 (Aboubakar), Gaston Alonso 105 (Carlos Selfa) At full time: 1-1 After extra time: 1-2 Referee: Alexandre Alemán Pérez ................................................................. Guijuelo (0) 0 Yellow card: Carlos Rubén 72 Subs used: Cristóbal Gil 67 (Josín), Alain Eizmendi 78 (Raúl Parra) Mallorca (0) 1 Scorers: Abdón Prats 73 Yellow card: Fran Gámez 52, Mohammed 54 Subs used: Abdón Prats 70 (Murilo), Romero 70 (Trajkovski), Febas 82 (Álex Alegría), Cufré 82 (Junior), Valjent 91 (Mohammed) Referee: Francisco José Hernández Maeso ................................................................. Marbella (0) 1 Scorers: Javier Añón 104pen Red card: Carlos Blanco 111 Yellow card: Quezada 34, Alfred Planas 55, Gudiño 80, Javier Añón 84, Álex Santomé 115, Edu Ramos 122 Subs used: Juanmi Callejón 64 (Quezada), Gudiño 72 (Busquets), Javier Añón 83 (Álex Bernal), Edu Ramos 105 (Manel Martínez), Fran Ortuño 105 (Alfred Planas) Lleida Esportiu (0) 0 Yellow card: César Soriano 59, Diana 73, Ņimić 101, César Soriano 107 (2nd), Álvaro González 119 Subs used: César Soriano 46 (José del Amo), Raúl González 46 (Bakayoko), Álvaro González 63 (Yang Liu), Fer Cano 63 (Toni Vicente), Fall 74 (Joanet López), Ņimić 90 (Nico van Rijn) At full time: 0-0 After extra time: 1-0 Attendance: 400 Referee: Alejandro Patiño Álvarez ................................................................. Calahorra (0) 0 Yellow card: Javier Marcén 58 Subs used: Amorrortu 70 (Rayco García), Carrique 79 (Fran Rodríguez), Cristian Fernández Conchuela 83 (Javier Marcén), Ramón Riego 83 (Víctor Andrés) La Nucía (0) 1 Scorers: Pablo Morgado 62 Yellow card: Manuel Lama 44, Pablo Morgado 48, Jonatan Neftalí 50, Fofo 66, Juanma Conesa 74, Javi Cabezas 84 Subs used: Toner 64 (Manuel Lama), José Luis Miñano 78 (Fofo), Raúl Tavares 78 (Damiá Sabater), Juan Antonio 86 (Pablo Morgado) Referee: Albert Ávalos Martos ................................................................. Buñol (1) 1 Scorers: Dani Calvo 12og Yellow card: Albert Valero 36, Paco Fernández 56 Subs used: David Lara 66 (Jonás Cervera), João Pedro 71 (Albert Valero), Daniel De La Cal 71 (Miguel Ángel), Shinohara 85 (Imanol), Andrés Gómez 85 (Adrián) Elche (0) 2 Scorers: Nino 66, E. Rigoni 72 Subs used: Boyé 46 (Jony Carmona), Josan Ferrández 59 (Lucumí), Tete Morente 69 (Cifuentes) Attendance: 150 Referee: Mario Melero López ................................................................. Rincón (0) 0 Subs used: Miguel Ángel 46 (Semi Ramírez), José Foncuberta 66 (Javi Fernández), Luis Olalla 66 (Álex Ruiz), Álex Bravo 73 (Adal), Francisco 79 (David Alvarez) Deportivo Alavés (1) 2 Scorers: J. Guidetti 32, J. Guidetti 59 Subs used: Jota Peleteiro 66 (Battaglia), Edgar Méndez 73 (Guidetti), Burgui 82 (Borja Sainz), Sergi García 82 (Lejeune) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Leioa (0) 0 Yellow card: Mikel Pradera 26 Subs used: Raly 46 (Jaime Dios), Arturo Segado 63 (Asier Goti), Mikel Juaristi 63 (Lander Yurrebaso), Xabi Mayordomo 68 (Gorka Garai), Adrián Vich 74 (Mikel Pradera) Villarreal (2) 6 Scorers: Yeremi Pino 6, Fer Niño 20pen, Jaume Costa 60, S. Chakla 66, Álex Millán 81, Pedraza 90+2 Yellow card: Yeremi Pino 38, Álex Baena 54 Subs used: Kubo 69 (Yeremi Pino), Manu Trigueros 69 (Fer Niño), Dani Parejo 72 (Jaume Costa), Álex Millán 78 (Dani Raba), Carlo Adriano 78 (Foyth) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Marino (23:30) CornellÅ ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v El Ejido (1700/1600) Navalcarnero v Badajoz (1800/1700) Ibiza v Compostela (1900/1800) Cultural Leonesa v Villanovense (1900/1800) Mutilvera v Racing Santander (1900/1800) Anaitasuna v Getafe (1900/1800) Ribadumia v Cádiz (1900/1800) San Juan v Granada (1900/1800) Gimnástica Segoviana v Girona (1900/1800) Teruel v Rayo Vallecano (1900/1800) Peña Deportiva v Tarazona (1930/1830) UCAM Murcia v Real Betis (1930/1830) Varea v Las Palmas (2000/1900) Pontevedra v FC Cartagena (2000/1900) Alcoyano v Laredo (2015/1915) Extremadura UD v Socuéllamos (2030/1930) Racing Rioja v Eibar (2100/2000) Llanera v Celta de Vigo (2100/2000)