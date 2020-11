UPDATE 4-AFC Champions League Summaries

Nov 27 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Friday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Melbourne Victory (0) 0 Yellow card: Traoré 37, Ansell 40, Broxham 63, Anderson 74, Ryan 89 Subs used: Anderson 46 (Ansell), Barnett 59 (Butterfield), Lawrie-Lattanzio 59 (Folami), Lauton 71 (Roux), Kamsoba 71 (McManaman) Beijing Guoan (2) 2 Scorers: Jonathan Viera 9, Zhang Yuning 35 Yellow card: Wang Gang 50 Subs used: Jiang Tao 67 (Wang Gang), Alan 69 (Zhang Yuning), Wang Ziming 79 (Jonathan Viera), Lü Peng 79 (Fernando), Ba Dun 89 (Zhang Xizhe) Referee: Mohd Amirul Izwan bin Yaacob ................................................................. Ulsan (0) 2 Scorers: Kim In-Sung 87, Junior Negao 89 Yellow card: Lee Chung-Yong 83 Subs used: Junior Negao 46 (Park Jeong-In), Kim In-Sung 46 (Jung Hoon-Sung), Lee Chung-Yong 61 (Kim Sung-Joon), Jeong Dong-Ho 64 (Park Joo-Ho), Lee Sang-Heon 82 (Yoon Bit-Garam) Perth Glory (0) 0 Yellow card: Sullivan 90 Subs used: Fornaroli 46 (Colli), Sullivan 46 (Kilkenny), Stynes 46 (Ingham), Wilson 63 (Lachman), Bodnar 66 (Malik) Referee: Sivakorn Pu-udom ................................................................. Chiangrai United in play Seoul ................................................................. Shanghai Shenhua (0) 1 Scorers: G. Moreno 86 Yellow card: Peng Xinli 37, Qin Sheng 48, Jiang Shenglong 95 Subs used: Zhu Yue 46 (Zhang Lu), Kim Shin-Wook 62 (Bi Jinhao), Moreno 62 (Qin Sheng), Liu Ruofan 70 (Wang Wei), Jiang Shenglong 71 (Sun Shilin) Tokyo (0) 2 Scorers: Leandro 61, S. Abe 82 Yellow card: Morishige 10, Nagai 39, Leandro 83, Hatano 85 Subs used: Adailton 46 (Nagai), Hara 50 (Diego Oliveira), Takahagi 77 (Higashi), Nakamura 78 (Nakamura), Tagawa 89 (Adailton) Referee: Mohanad Qasim Eessee Sarray ................................................................. Saturday, November 28 fixtures (GMT) Vissel Kobe v Guangzhou Evergrande (1000) Yokohama F. Marinos v Shanghai SIPG (1300) Monday, November 30 fixtures (GMT) Beijing Guoan v Seoul (1000) Tokyo v Ulsan (1000) Chiangrai United v Melbourne Victory (1300) Shanghai Shenhua v Perth Glory (1300) Tuesday, December 1 fixtures (GMT) Yokohama F. Marinos v Jeonbuk Motors (1000) Guangzhou Evergrande v Suwon Bluewings (1000) Shanghai SIPG v Sydney (1300) Johor Darul Ta'zim v Vissel Kobe (1300)-cancelled