UPDATE 4-AFC Champions League Summaries

Dec 3 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Thursday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Perth Glory (0) 0 Yellow card: Hughes 55, Aspropotamitis 73, Kilkenny 94 Subs used: Ingham 46 (Walsh), Fornaroli 46 (Bafford), Diego Castro 46 (Stynes), Bodnar 65 (Lachman), Rawlins 65 (Colli) Tokyo (1) 1 Scorers: Adailton 8 Subs used: Hara 57 (Tagawa), Abe 57 (Mita), Takahagi 69 (Higashi), Leandro 69 (Uchida), Konno 84 (Adailton) Referee: Hanna Hattab ................................................................. Shanghai Shenhua (0) 1 Scorers: Bi Jinhao 60 Yellow card: Li Shuai 73 Subs used: Moreno 46 (Qin Sheng), Wang Wei 46 (Feng Xiaoting), Kim Shin-Wook 64 (Bi Jinhao), Liu Ruofan 67 (Yu Hanchao), Zhu Jianrong 81 (Peng Xinli) Ulsan (2) 4 Scorers: Park Jeong-In 3, Lee Sang-Heon 24, B. Johnsen 75pen, B. Johnsen 90 Yellow card: Sin Jin-Ho 84 Subs used: Koh Myong-Jin 46 (Lee Keun-Ho), Kim In-Sung 46 (Jung Hoon-Sung), Hong Chul 61 (Lee Sang-Heon), Johnsen 61 (Park Jeong-In), Sin Jin-Ho 74 (Kim Sung-Joon) Referee: Muhammad Taqi Aljaafari bin Jahari ................................................................. Beijing Guoan (0) 1 Scorers: Alan 76 Yellow card: Yang Fan 25, Yu Dabao 52 Missed penalty: Alan 92 Subs used: Zhang Xizhe 46 (Renato Augusto), Jonathan Viera 46 (Fernando), Yu Yang 64 (Yu Dabao), Alan 64 (Zhang Yuning), Wang Ziming 76 (Kim Min-Jae) Chiangrai United (0) 1 Scorers: E. Punya 55 Yellow card: Bill 25, Tiatrakul 39, Srisai 57 Subs used: Punya 48 (Lee Yong-Rae), Poomkaew 61 (Chamnarnsilp), Sawasdee 84 (Thinjom) Referee: Hussein Abo Yehia ................................................................. Melbourne Victory (2) 2 Scorers: M. Rojas 5, J. Brimmer 23pen Yellow card: Butterfield 87 Subs used: Barnett 45 (Broxham), Lawrie-Lattanzio 72 (Folami) Seoul (0) 1 Scorers: Hwang Hyun-Soo 64 Yellow card: Yun Ju-Tae 70 Subs used: Cho Young-Wook 46 (Jung Han-Min), Yun Ju-Tae 46 (Gwon Seong-Yoon), Lee Seung-Jae 60 (Park Chu-Young), Kim Jin-Ya 82 (Ko Kwang-Min), Kim Jin-Sung 83 (Kim Won-Sik) Referee: Abdulrahman Ibrahim Al Jassim ................................................................. Friday, December 4 fixtures (GMT) Sydney v Yokohama F. Marinos (1000) Shanghai SIPG v Jeonbuk Motors (1000) Guangzhou Evergrande v Johor Darul Ta'zim (1300)-cancelled Vissel Kobe v Suwon Bluewings (1300) Sunday, December 6 fixtures (GMT) Ulsan v -tba- (1000) -tba- v Tokyo (1400) Monday, December 7 fixtures (GMT) v (1000) v (1400)