UPDATE 4-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 20 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of tasmania vs queensland between Tasmania and Queensland on Friday at Hobart, Australia Queensland win by 3 wickets Tasmania 1st innings Charlie Wakim b Mark Steketee 4 Jordan Silk lbw Xavier Bartlett 20 Mac Wright c Joe Burns b Jack Wildermuth 22 Caleb Jewell b Brendan Doggett 140 Jake Doran c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 14 Tim Paine c&b Matthew Kuhnemann 20 Beau Webster lbw Brendan Doggett 27 Jarrod Freeman c Brendan Doggett b Xavier Bartlett 24 Nathan Ellis lbw Jack Wildermuth 21 Jackson Bird c Marnus Labuschagne b Brendan Doggett 19 Gabe Bell Not Out 4 Extras 0b 7lb 10nb 0pen 0w 17 Total (101.1 overs) 332 all out Fall of Wickets : 1-4 Wakim, 2-39 Wright, 3-77 Silk, 4-124 Doran, 5-177 Paine, 6-226 Webster, 7-270 Freeman, 8-308 Ellis, 9-308 Jewell, 10-332 Bird Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Steketee 20 3 63 1 3.15 8nb Xavier Bartlett 18 4 68 2 3.78 1nb Jack Wildermuth 21 7 62 2 2.95 1nb Brendan Doggett 23.1 3 88 4 3.80 Matthew Kuhnemann 18 6 41 1 2.28 Marnus Labuschagne 1 0 3 0 3.00 ................................................................ Queensland 1st innings Bryce Street c Tim Paine b Gabe Bell 2 Joe Burns c Jake Doran b Beau Webster 171 Marnus Labuschagne lbw Nathan Ellis 49 Usman Khawaja c Tim Paine b Beau Webster 3 Matthew Renshaw c Tim Paine b Beau Webster 1 Jimmy Peirson c Tim Paine b Jackson Bird 1 Jack Wildermuth lbw Beau Webster 0 Mark Steketee lbw Nathan Ellis 0 Xavier Bartlett c Jake Doran b Jarrod Freeman 25 Matthew Kuhnemann c Beau Webster b Jarrod Freeman 3 Brendan Doggett Not Out 4 Extras 0b 9lb 4nb 0pen 3w 16 Total (77.4 overs) 275 all out Fall of Wickets : 1-9 Street, 2-124 Labuschagne, 3-131 Khawaja, 4-147 Renshaw, 5-152 Peirson, 6-153 Wildermuth, 7-161 Steketee, 8-224 Bartlett, 9-251 Kuhnemann, 10-275 Burns Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 17 2 65 1 3.82 Gabe Bell 16 5 52 1 3.25 2w Nathan Ellis 16 0 69 2 4.31 4nb Beau Webster 15.4 3 50 4 3.19 1w Jarrod Freeman 13 2 30 2 2.31 ................................................................ Tasmania 2nd innings Jordan Silk c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 51 Charlie Wakim c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 21 Mac Wright c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 10 Caleb Jewell c Xavier Bartlett b Jack Wildermuth 14 Jake Doran c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 55 Tim Paine lbw Xavier Bartlett 9 Beau Webster c Bryce Street b Brendan Doggett 15 Jarrod Freeman c Bryce Street b Mark Steketee 38 Nathan Ellis b Mark Steketee 23 Jackson Bird c Joe Burns b Mark Steketee 3 Extras 1b 4lb 4nb 0pen 4w 13 Total (76.4 overs) 252 all out Fall of Wickets : 1-47 Wakim, 2-87 Silk, 3-88 Wright, 4-116 Jewell, 5-134 Paine, 6-170 Webster, 7-209 Doran, 8-242 Freeman, 9-252 Bird, 10-252 Ellis Did Not Bat : Bell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Steketee 14.4 2 59 3 4.02 2nb Xavier Bartlett 19 5 59 4 3.11 Jack Wildermuth 12.1 2 31 2 2.55 1w 2nb Brendan Doggett 17 2 64 1 3.76 3w Matthew Kuhnemann 14 3 34 0 2.43 ..................................................... Queensland 2nd innings Bryce Street b Jackson Bird 21 Joe Burns c Tim Paine b Jackson Bird 20 Marnus Labuschagne c Tim Paine b Beau Webster 78 Usman Khawaja Not Out 115 Matthew Renshaw c Tim Paine b Beau Webster 21 Jimmy Peirson c Tim Paine b Gabe Bell 4 Jack Wildermuth b Nathan Ellis 30 Mark Steketee b Nathan Ellis 0 Xavier Bartlett Not Out 4 Extras 4b 8lb 5nb 0pen 0w 17 Total (97.4 overs) 310-7 Fall of Wickets : 1-38 Street, 2-53 Burns, 3-190 Labuschagne, 4-244 Renshaw, 5-259 Peirson, 6-297 Wildermuth, 7-297 Steketee Did Not Bat : Kuhnemann, Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 28.4 11 59 2 2.06 Gabe Bell 21 2 74 1 3.52 Nathan Ellis 19 3 58 2 3.05 5nb Beau Webster 18 4 61 2 3.39 Jarrod Freeman 11 1 46 0 4.18 ...................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Video David Johnston