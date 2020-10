UPDATE 4-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Oct 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Queensland and Tasmania on Tuesday at Adelaide, Australia Queensland win by an innings and 59 runs Tasmania 1st innings Jordan Silk lbw Michael Neser 10 Alex Doolan lbw Michael Neser 29 Charlie Wakim c Mitchell Swepson b Michael Neser 0 Ben McDermott c Usman Khawaja b Xavier Bartlett 74 Jake Doran b Xavier Bartlett 19 Tim Paine c Joe Burns b Xavier Bartlett 4 Beau Webster c Mitchell Swepson b Xavier Bartlett 54 Nathan Ellis c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 0 Peter Siddle lbw Michael Neser 33 Jackson Bird c Xavier Bartlett b Michael Neser 1 Riley Meredith Not Out 15 Extras 2b 3lb 6nb 0pen 0w 11 Total (85.3 overs) 250 all out Fall of Wickets : 1-18 Silk, 2-18 Wakim, 3-70 Doolan, 4-138 Doran, 5-142 Paine, 6-148 McDermott, 7-149 Ellis, 8-206 Siddle, 9-208 Bird, 10-250 Webster Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 17 5 32 5 1.88 Mark Steketee 21 3 80 0 3.81 4nb Jack Wildermuth 5 2 7 0 1.40 Xavier Bartlett 15.3 3 58 4 3.74 2nb Mitchell Swepson 27 3 68 1 2.52 ................................................................ Queensland 1st innings Bryce Street c Nathan Ellis b Riley Meredith 54 Joe Burns b Peter Siddle 7 Marnus Labuschagne b Beau Webster 167 Usman Khawaja lbw Nathan Ellis 4 Matthew Renshaw Run Out Beau Webster 48 Jimmy Peirson c Jordan Silk b Jackson Bird 62 Jack Wildermuth c Jackson Bird b Nathan Ellis 21 Michael Neser c&b Beau Webster 121 Mark Steketee c Riley Meredith b Nathan Ellis 23 Xavier Bartlett c Tim Paine b Jake Doran 5 Mitchell Swepson Not Out 8 Extras 2b 4lb 3nb 0pen 0w 9 Total (156.3 overs) 529 all out Fall of Wickets : 1-8 Burns, 2-133 Street, 3-143 Khawaja, 4-268 Renshaw, 5-305 Labuschagne, 6-326 Wildermuth, 7-412 Peirson, 8-470 Steketee, 9-488 Bartlett, 10-529 Neser Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 34 8 94 1 2.76 Peter Siddle 31 12 65 1 2.10 Nathan Ellis 32 5 99 3 3.09 2nb Riley Meredith 34 2 162 1 4.76 1nb Beau Webster 21.3 2 78 2 3.63 Jake Doran 4 1 25 1 6.25 ................................................................. Tasmania 2nd innings Jordan Silk b Jack Wildermuth 56 Alex Doolan c Joe Burns b Xavier Bartlett 10 Charlie Wakim b Mitchell Swepson 11 Ben McDermott c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 5 Jake Doran lbw Xavier Bartlett 36 Tim Paine b Xavier Bartlett 10 Beau Webster c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 28 Nathan Ellis c Usman Khawaja b Marnus Labuschagne 31 Peter Siddle Not Out 12 Jackson Bird lbw Mitchell Swepson 0 Riley Meredith b Mitchell Swepson 6 Extras 0b 6lb 8nb 0pen 1w 15 Total (129.2 overs) 220 all out Fall of Wickets : 1-25 Doolan, 2-54 Wakim, 3-60 McDermott, 4-119 Silk, 5-134 Doran, 6-137 Paine, 7-175 Webster, 8-207 Ellis, 9-208 Bird, 10-220 Meredith Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 20 7 30 0 1.50 Mark Steketee 24 8 49 0 2.04 1w 3nb Xavier Bartlett 20 8 38 3 1.90 3nb Mitchell Swepson 45.2 22 66 4 1.46 Jack Wildermuth 11 6 21 2 1.91 2nb Matthew Renshaw 1 0 1 0 1.00 Marnus Labuschagne 8 4 9 1 1.12 ............................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Match Referee Robert Stratford