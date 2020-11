UPDATE 4-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Nov 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between South Australia and Queensland on Wednesday at Adelaide, Australia South Australia need 63 runs to win Queensland 1st innings Bryce Street c Henry Hunt b Lloyd Pope 38 Joe Burns c Harry Nielsen b Daniel Worrall 10 Marnus Labuschagne c Conor McInerney b Chadd Sayers 0 Usman Khawaja c Callum Ferguson b Wes Agar 131 Matthew Renshaw Not Out 168 Jimmy Peirson c Travis Head b Chadd Sayers 109 Jack Wildermuth Not Out 27 Extras 3b 4lb 3nb 0pen 3w 13 Total (124.0 overs) 496 decl Fall of Wickets : 1-10 Burns, 2-11 Labuschagne, 3-139 Street, 4-242 Khawaja, 5-441 Peirson Did Not Bat : Neser, Steketee, Swepson, Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 29 6 98 2 3.38 2nb Daniel Worrall 25 6 85 1 3.40 Wes Agar 27 4 99 1 3.67 1w 1nb Liam Scott 14 11 9 0 0.64 William Bosisto 4 0 29 0 7.25 1w Lloyd Pope 25 0 169 1 6.76 1w .................................................................. South Australia 1st innings Conor McInerney b Mitchell Swepson 26 Henry Hunt c Jack Wildermuth b Brendan Doggett 19 William Bosisto c Mitchell Swepson b Brendan Doggett 38 Travis Head lbw Mitchell Swepson 37 Callum Ferguson Not Out 11 Harry Nielsen c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 0 Liam Scott lbw Mitchell Swepson 9 Chadd Sayers c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 2 Wes Agar b Mitchell Swepson 7 Lloyd Pope c Jimmy Peirson b Michael Neser 0 Extras 2b 3lb 0nb 0pen 0w 5 Total (64.4 overs) 154 all out Fall of Wickets : 1-28 Hunt, 2-57 McInerney, 3-115 Head, 4-129 Bosisto, 5-129 Nielsen, 6-140 Scott, 7-142 Sayers, 8-142 Worrall, 9-149 Agar, 10-154 Pope Did Not Bat : Worrall Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 10.4 5 25 1 2.34 Jack Wildermuth 3 1 13 0 4.33 Brendan Doggett 13 3 20 3 1.54 Mark Steketee 13 3 36 0 2.77 Mitchell Swepson 25 5 55 5 2.20 ............................................................ Queensland 2nd innings Bryce Street lbw William Bosisto 23 Joe Burns c Harry Nielsen b Chadd Sayers 11 Marnus Labuschagne lbw William Bosisto 14 Usman Khawaja Not Out 46 Matthew Renshaw Not Out 10 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 0w 1 Total (26.0 overs) 105 decl Fall of Wickets : 1-17 Burns, 2-38 Labuschagne, 3-54 Street Did Not Bat : Peirson, Wildermuth, Neser, Steketee, Swepson, Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 5 1 19 1 3.80 Daniel Worrall 5 4 2 0 0.40 Wes Agar 5 0 23 0 4.60 1nb William Bosisto 8 0 45 2 5.62 Lloyd Pope 3 0 16 0 5.33 ..................................................................... South Australia 2nd innings Conor McInerney b Brendan Doggett 9 Henry Hunt c Michael Neser b Mark Steketee 41 William Bosisto c Jimmy Peirson b Michael Neser 11 Travis Head c Jimmy Peirson b Michael Neser 0 Callum Ferguson lbw Mark Steketee 97 Harry Nielsen lbw Mark Steketee 114 Liam Scott b Mark Steketee 28 Chadd Sayers c Marnus Labuschagne b Mitchell Swepson 46 Daniel Worrall Not Out 15 Wes Agar lbw Mitchell Swepson 0 Lloyd Pope c Marnus Labuschagne b Mitchell Swepson 0 Extras 9b 6lb 7nb 0pen 2w 24 Total (158.0 overs) 385 all out Fall of Wickets : 1-25 McInerney, 2-65 Bosisto, 3-65 Head, 4-68 Hunt, 5-286 Ferguson, 6-287 Nielsen, 7-355 Scott, 8-383 Sayers, 9-383 Agar, 10-385 Pope Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 33 11 74 2 2.24 Mark Steketee 28 14 43 4 1.54 1w 2nb Brendan Doggett 21 5 46 1 2.19 Mitchell Swepson 52 17 127 3 2.44 Jack Wildermuth 9 0 23 0 2.56 1w 4nb Marnus Labuschagne 14 2 56 0 4.00 1nb Matthew Renshaw 1 0 1 0 1.00 ......................... Umpire Rodney Tucker Umpire Phillip Gillespie