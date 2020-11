Nov 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Victoria and Western Australia on Wednesday at Adelaide, Australia Match Drawn Victoria 1st innings Will Pucovski c (Sub) b Matthew Kelly 202 Marcus Harris c Sam Whiteman b Matthew Kelly 71 Peter Handscomb lbw D'Arcy Short 84 Nic Maddinson Not Out 27 Matt Short c Cameron Bancroft b Matthew Kelly 6 Will Sutherland Not Out 3 Extras 4b 6lb 9nb 0pen 2w 21 Total (119.0 overs) 414 decl Fall of Wickets : 1-186 Harris, 2-362 Pucovski, 3-390 Handscomb, 4-403 Short Did Not Bat : Harper, Boland, Perry, Holland, Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Cameron Gannon 28 5 96 0 3.43 Matthew Kelly 27 6 84 3 3.11 1w Aaron Hardie 21 4 59 0 2.81 3nb Cameron Green 8 1 15 0 1.88 2nb Lance Morris 10 1 50 0 5.00 1w 4nb D'Arcy Short 22 2 87 1 3.95 Hilton Cartwright 3 0 13 0 4.33 ................................................................... Western Australia 1st innings Cameron Bancroft lbw Mitchell Perry 5 Sam Whiteman c Peter Handscomb b Scott Boland 14 Shaun Marsh lbw Will Sutherland 135 Cameron Green c Peter Handscomb b Jon Holland 56 Hilton Cartwright c Peter Handscomb b Jon Holland 11 Matthew Kelly c Sam Harper b Scott Boland 31 D'Arcy Short c Peter Handscomb b Will Sutherland 48 Josh Inglis c Sam Harper b Jon Holland 125 Aaron Hardie c Matt Short b Jon Holland 12 Cameron Gannon c Jon Holland b Scott Boland 27 Lance Morris Not Out 1 Extras 0b 8lb 6nb 0pen 0w 14 Total (139.1 overs) 479 all out Fall of Wickets : 1-20 Whiteman, 2-20 Bancroft, 3-161 Green, 4-197 Cartwright, 5-255 Kelly, 6-272 Marsh, 7-364 Short, 8-385 Hardie, 9-470 Gannon, 10-479 Inglis Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Scott Boland 28 5 106 3 3.79 1nb Mitchell Perry 18 3 81 1 4.50 5nb Will Sutherland 21 7 61 2 2.90 Jon Holland 42.1 9 115 4 2.73 Simon Mackin 20 3 68 0 3.40 Matt Short 10 1 40 0 4.00 ...................................................... Victoria 2nd innings Will Pucovski lbw Cameron Gannon 38 Marcus Harris c Sam Whiteman b Aaron Hardie 45 Peter Handscomb c Josh Inglis b Cameron Gannon 27 Nic Maddinson b Aaron Hardie 39 Matt Short Not Out 32 Sam Harper Not Out 2 Extras 7b 6lb 3nb 0pen 0w 16 Total (86.0 overs) 199-4 Fall of Wickets : 1-84 Pucovski, 2-111 Harris, 3-130 Handscomb, 4-196 Maddinson Did Not Bat : Sutherland, Boland, Perry, Holland, Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Cameron Gannon 24 13 39 2 1.62 2nb Matthew Kelly 18 9 21 0 1.17 Cameron Green 4 0 22 0 5.50 Aaron Hardie 11 5 19 2 1.73 1nb D'Arcy Short 26 2 73 0 2.81 Hilton Cartwright 3 0 12 0 4.00 ........................... Umpire Gerard Abood Umpire Sam Nogajski Match Referee Simon Fry