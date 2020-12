Dec 15 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Tuesday (start times are CET) Eintracht Frankfurt (3) 3 Scorers: André Silva 21pen, André Silva 24, A. Barkok 32 Yellow card: Hasebe 13, Abraham 30, Kohr 74, Abraham 81 (2nd), Rode 81, Barkok 89 Subs used: Kohr 71 (Younes), Ilsanker 84 (André Silva), Kamada 92 (Rode), da Costa 92 (Barkok) Borussia M'gladbach (1) 3 Scorers: L. Stindl 14, L. Stindl 90pen, L. Stindl 90+5 Yellow card: Lainer 21, Zakaria 78, Embolo 81, Stindl 96 Subs used: Lazaro 46 (Wolf), Zakaria 46 (Bénes), Embolo 63 (Plea), Traoré 83 (Wendt) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Piątek 33, Matheus Cunha 49, Torunarigha 66 Subs used: Mittelstädt 61 (Plattenhardt), Lukébakio 61 (Dilrosun), Pekarík 72 (Zeefuik), Leckie 72 (Tousart), Ngankam 82 (Piątek) Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Stöger 28 Subs used: Latza 77 (Stöger), Mateta 80 (Quaison), Burkardt 80 (Onisiwo) Referee: Matthias Jöllenbeck ................................................................. Werder Bremen (1) 1 Scorers: K. Möhwald 28 Yellow card: Groß 54, Woltemade 87, Schmid 92 Subs used: Bittencourt 66 (Sargent), Woltemade 66 (Möhwald), Erras 73 (Ōsako), Agu 86 (Ö. Toprak), Schmid 87 (Mbom) Borussia Dortmund (1) 2 Scorers: Raphaël Guerreiro 12, M. Reus 78 Yellow card: Reus 35, Witsel 59 Missed penalty: M. Reus 78 Subs used: Brandt 73 (Bellingham), Can 80 (Moukoko), Zagadou 85 (Hummels), Ł. Piszczek 85 (Mateu Morey) Referee: Robert Schröder ................................................................. Stuttgart (0) 2 Scorers: S. Kalajdzic 85, S. Kalajdzic 90 Yellow card: Mavropanos 3, Klimowicz 31, González 56 Subs used: Didavi 46 (Klimowicz), Coulibaly 46 (Sosa), Stenzel 53 (Mavropanos), Kalajdzic 80 (Kempf), Klement 80 (Förster) Union Berlin (1) 2 Scorers: M. Friedrich 4, T. Awoniyi 77 Yellow card: Prömel 35, Griesbeck 55, Gogia 93 Subs used: Bülter 61 (Becker), Ryerson 68 (Teuchert), Gogia 87 (Griesbeck) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Freiburg (1830/1730) Bayern München v Wolfsburg (2030/1930) Hoffenheim v RB Leipzig (2030/1930) Köln v Bayer Leverkusen (2030/1930) Arminia Bielefeld v Augsburg (2030/1930) Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Union Berlin v Borussia Dortmund (2030/1930) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Köln (1530/1430) Borussia M'gladbach v Hoffenheim (1530/1430) Schalke 04 v Arminia Bielefeld (1530/1430) Mainz 05 v Werder Bremen (1530/1430) Augsburg v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Bayer Leverkusen v Bayern München (1830/1730) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Hertha BSC (1530/1430) Wolfsburg v Stuttgart (1800/1700)