Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Freiburg (1) 2 Scorers: L. Höler 3, N. Petersen 72 Yellow card: Kübler 46, Heintz 50 Subs used: Petersen 63 (Kübler), Jeong Woo-Yeong 79 (Sallai), Demirović 79 (Höler), Kwon Chang-Hoon 79 (Grifo) Bayer Leverkusen (2) 4 Scorers: L. Alario 29, L. Alario 42, N. Amiri 64, J. Tah 76 Yellow card: Bender 24, Diaby 60 Subs used: Tah 65 (Bender), Demirbay 65 (Baumgartlinger), Bellarabi 79 (Diaby), Palacios 89 (Alario) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Hertha BSC (1) 1 Scorers: Matheus Cunha 6 Yellow card: Plattenhardt 76, Pekarík 86, Guendouzi 92 Subs used: Guendouzi 57 (Tousart), Dilrosun 74 (Lukébakio), Plattenhardt 74 (Mittelstädt), Piątek 82 (Córdoba) Wolfsburg (1) 1 Scorers: R. Baku 20 Yellow card: Gerhardt 91 Subs used: Mehmedi 65 (Philipp), João Victor 66 (Brekalo), Klaus 85 (Roussillon), Białek 93 (Weghorst) Referee: Martin Petersen ................................................................. Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Union Berlin (2030/1930) Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Werder Bremen v Köln (2030/1930)