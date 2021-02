UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia M'gladbach (1) 1 Scorers: L. Stindl 26 Yellow card: Kramer 14 Subs used: Zakaria 46 (Kramer), Thuram 73 (Plea), Wolf 81 (Lazaro), Embolo 89 (Lainer) Mainz 05 (1) 2 Scorers: K. Onisiwo 10, K. Stöger 86 Yellow card: Kohr 61 Subs used: Stöger 64 (Latza), Hack 64 (Bell), Glatzel 69 (Ádám Szalai), Burkardt 69 (Onisiwo), Boëtius 81 (Barreiro) Referee: Markus Schmidt ................................................................. Freiburg (0) 0 Yellow card: Grifo 37, Höler 50 Subs used: Heintz 46 (Haberer), Jeong Woo-Yeong 64 (Grifo), Sallai 64 (Höler), Demirović 64 (Petersen), Schlotterbeck 68 (Gulde) Union Berlin (0) 1 Scorers: G. Prömel 64 Yellow card: Lenz 39, Gießelmann 85 Subs used: Musa 69 (Pohjanpalo), Endo 76 (Bülter), Gießelmann 76 (Lenz), Griesbeck 94 (Prömel) Referee: Sören Storks ................................................................. Eintracht Frankfurt (2) 2 Scorers: D. Kamada 12, A. Younes 31 Yellow card: Rode 56, N'Dicka 91 Subs used: Ilsanker 68 (Rode), Ache 68 (Jović), Barkok 74 (Younes), Zuber 93 (Kamada) Bayern München (0) 1 Scorers: R. Lewandowski 53 Subs used: Goretzka 46 (Marc Roca), Hernández 82 (Coman), Musiala 82 (Choupo-Moting), Javi Martínez 90 (Sané) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Köln (0) 0 Yellow card: Cestic 19, Czichos 86 Subs used: Drexler 61 (Cestic), Özcan 69 (Duda), Meyer 69 (Ehizibue) Stuttgart (0) 1 Scorers: S. Kalajdzic 49 Yellow card: Kempf 29 Subs used: Thommy 67 (Castro), Klimowicz 74 (Kalajdzic), Coulibaly 75 (Förster), Karazor 85 (Mavropanos), Stenzel 85 (Wamangituka) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Schalke 04 (18:30) Borussia Dortmund ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Bayer Leverkusen (1330/1230) Hertha BSC v RB Leipzig (1530/1430) Hoffenheim v Werder Bremen (1800/1700)