Jan 2 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Hoffenheim (0) 1 Scorers: I. Bebou 58 Yellow card: Akpoguma 16, Vogt 82 Subs used: Bogarde 12 (Rudy), Skov 17 (Akpoguma), Adamyan 76 (Belfodil), Dabour 76 (Samassekou) Freiburg (3) 3 Scorers: B. Santamaría 7, V. Grifo 34pen, K. Nuhu 42og Yellow card: Kwon Chang-Hoon 24, Höfler 36 Subs used: Kübler 46 (Schmid), Petersen 65 (Demirović), Höler 66 (Kwon Chang-Hoon), Sallai 80 (Grifo), Abrashi 85 (Santamaría) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 2 Scorers: A. Younes 22, E. Tapsoba 54og Subs used: Kohr 76 (Younes), Barkok 76 (Kamada), Touré 86 (Durm) Bayer Leverkusen (1) 1 Scorers: N. Amiri 9 Subs used: Demirbay 68 (Weiser), Bellarabi 68 (Diaby), Alario 68 (Wirtz) Referee: Felix Brych ................................................................. Köln (0) 0 Yellow card: Modeste 64, Bornauw 74 Subs used: Hector 61 (Thielmann), Modeste 62 (Rexhbecaj), Drexler 82 (Özcan), Limnios 82 (Czichos), Arokodare 87 (Katterbach) Augsburg (0) 1 Scorers: Iago 77 Yellow card: Uduokhai 12, Gouweleeuw 64, Richter 85 Subs used: Hahn 71 (Vargas), Gregoritsch 89 (Richter), Khedira 92 (Gruezo) Referee: Sören Storks ................................................................. Werder Bremen (0) 0 Yellow card: Groß 33, Selke 53 Subs used: Selke 46 (Ōsako), Mbom 46 (Bittencourt), Füllkrug 76 (Schmid), Chong 76 (Augustinsson), Veljkovic 82 (Ö. Toprak) Union Berlin (2) 2 Scorers: S. Becker 12, T. Awoniyi 28 Yellow card: Andrich 25, Prömel 44, Hübner 50, Becker 68 Subs used: Griesbeck 76 (Prömel), Ryerson 83 (Awoniyi), Teuchert 88 (Becker) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: De Medina 20, Ortega Moreno 62 Subs used: Kunze 52 (Córdova), Yabo 52 (Gebauer), Anderson Lucoqui 71 (De Medina), Schipplock 71 (Hartel), Maier 88 (Prietl) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: B. Embolo 58 Yellow card: Neuhaus 40 Subs used: Plea 64 (Embolo), Zakaria 77 (Neuhaus), Bensebaini 85 (Wendt), Wolf 85 (Herrmann) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Hertha BSC (1) 3 Scorers: M. Guendouzi 36, J. Córdoba 52, K. Piątek 80 Yellow card: Tousart 14, Guendouzi 51 Subs used: Piątek 78 (Córdoba), Zeefuik 82 (Pekarík), Ngankam 82 (Matheus Cunha), Netz 86 (Plattenhardt), Mittelstädt 86 (Lukébakio) Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Hoppe 37, Omar Mascarell 58 Subs used: Skrzybski 58 (Harit), Becker 58 (Omar Mascarell), Bozdogan 68 (Skrzybski), Kutucu 81 (Hoppe) Referee: Sven Jablonski ................................................................. Stuttgart (20:30) RB Leipzig ................................................................. Sunday, January 3 fixtures (CET/GMT) Borussia Dortmund v Wolfsburg (1530/1430) Bayern München v Mainz 05 (1800/1700)