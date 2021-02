UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia Dortmund (1) 2 Scorers: J. Sancho 24, E. Haaland 81 Yellow card: Delaney 22, Akanji 67, Dahoud 81 Subs used: Reus 59 (Reyna), Dahoud 59 (Delaney), Moukoko 60 (Brandt), Schulz 71 (Bellingham) Hoffenheim (1) 2 Scorers: M. Dabour 31, I. Bebou 51 Yellow card: Rudy 26, Grillitsch 57, Vogt 59, Posch 60, Samassekou 65, Dabour 85, Gaćinović 92 Subs used: Gaćinović 64 (Kadeřábek), Skov 88 (Dabour) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Alario 14, P. Schick 84 Yellow card: Tah 3, Wendell 13, Tapsoba 66, Schick 68, Fosu-Mensah 82 Subs used: Lomb 46 (Hrádecký), Schick 63 (Alario), Bender 63 (Tah), Amiri 72 (Bailey), Gray 72 (Demirbay) Mainz 05 (0) 2 Scorers: R. Glatzel 89, K. Stöger 90+2 Yellow card: Stöger 94 Subs used: Boëtius 75 (Latza), Glatzel 78 (Onisiwo), Stöger 83 (Barreiro), Burkardt 83 (Ádám Szalai) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Werder Bremen (0) 0 Subs used: Moisander 46 (Veljkovic), Selke 62 (Sargent), Ōsako 80 (Möhwald), Bittencourt 86 (Schmid), Groß 86 (Augustinsson) Freiburg (0) 0 Yellow card: Höfler 83, Heintz 92 Subs used: Höler 56 (Demirović), Petersen 56 (Jeong Woo-Yeong), Haberer 71 (Santamaría), Kübler 93 (Heintz) Referee: Manuel Gräfe ................................................................. Stuttgart (1) 1 Scorers: S. Kalajdzic 45+1 Yellow card: Mavropanos 7, Karazor 69 Subs used: Didavi 68 (Thommy), Coulibaly 68 (Wamangituka), Cissé 86 (Förster), Klimowicz 87 (Kalajdzic) Hertha BSC (0) 1 Scorers: L. Netz 82 Yellow card: Piątek 13, Pekarík 37 Subs used: Radonjić 58 (Piątek), Khedira 58 (Ascacíbar), Leckie 79 (Pekarík), Netz 79 (Mittelstädt) Referee: Harm Osmers ................................................................. Union Berlin (0) 0 Yellow card: Trimmel 2, Hübner 75, Musa 82 Subs used: Musa 62 (Pohjanpalo), Prömel 69 (Gentner), Teuchert 85 (Awoniyi) Schalke 04 (0) 0 Yellow card: William 34 Subs used: Raman 64 (William), Boujellab 64 (Bentaleb) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Köln (1530/1430) Wolfsburg v Borussia M'gladbach (1800/1700) Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Bayern München v Arminia Bielefeld (2030/1930)