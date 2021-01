Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Tuesday (start times are CET) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: N. Elvedi 66 Yellow card: Sommer 37, Wendt 68 Subs used: Bénes 59 (Neuhaus), Stindl 59 (Herrmann), Bensebaini 74 (Wendt), Zakaria 74 (Plea), Jantschke 85 (Wolf) Werder Bremen (0) 0 Yellow card: Pavlenka 22, Sargent 48 Subs used: Moisander 56 (Ö. Toprak), Selke 74 (Sargent), Rashica 74 (Schmid), Ōsako 82 (Mbom), Bittencourt 82 (Möhwald) Referee: Martin Petersen ................................................................. Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: M. Diaby 14, F. Wirtz 80 Yellow card: Bailey 74, Diaby 78 Subs used: Sinkgraven 60 (Wendell), Schick 69 (Alario), Demirbay 69 (Aránguiz) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: J. Brandt 67 Yellow card: Hummels 91, Delaney 93 Subs used: Reyna 74 (Sancho), Moukoko 83 (Bellingham), Tigges 89 (Reus) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Lukébakio 66 Missed penalty: K. Piątek 12 Subs used: Zeefuik 46 (Pekarík), Netz 60 (Mittelstädt), Lukébakio 60 (Darida), Redan 72 (Piątek) Hoffenheim (1) 3 Scorers: S. Rudy 33, A. Kramarić 68, A. Kramarić 88 Yellow card: Gaćinović 25 Subs used: Nordtveit 60 (Vogt), Bebou 60 (Dabour), Bogarde 88 (Baumgartner), Adamyan 90 (Kramarić) Referee: Harm Osmers ................................................................. Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Boëtius 57 Subs used: Kohr 62 (Boëtius), Tauer 62 (Öztunali), Ádám Szalai 74 (Bell), Quaison 82 (Burkardt) Wolfsburg (0) 2 Scorers: B. Białek 65, W. Weghorst 79 Yellow card: Philipp 53, Guilavogui 92 Subs used: Białek 60 (Brekalo), Gerhardt 74 (Philipp), Mbabu 75 (Baku), Mehmedi 87 (Weghorst), Guilavogui 88 (Arnold) Referee: Sören Storks ................................................................. Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Köln (1830/1730) RB Leipzig v Union Berlin (2030/1930) Freiburg v Eintracht Frankfurt (2030/1930) Augsburg v Bayern München (2030/1930) Arminia Bielefeld v Stuttgart (2030/1930) Friday, January 22 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Borussia Dortmund (2030/1930) Saturday, January 23 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Wolfsburg (1530/1430) Freiburg v Stuttgart (1530/1430) Mainz 05 v RB Leipzig (1530/1430) Augsburg v Union Berlin (1530/1430) Arminia Bielefeld v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Hertha BSC v Werder Bremen (1830/1730) Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Bayern München (1530/1430) Hoffenheim v Köln (1800/1700)