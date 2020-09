UPDATE 4-Championship Summaries

Sep 12 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Birmingham City (1) 1 Scorers: Jérémie Bela 37 Yellow card: Ņunjić 59, Pedersen 72, Clayton 80, Jérémie Bela 92 Subs used: Crowley 67 (Jon Toral), George 74 (Iván Sánchez), Gardner 92 (Jutkiewicz) Brentford (0) 0 Yellow card: Nørgaard 49 Subs used: Marcondes 8 (Jensen), Forss 72 (Sergi Canós), Fosu 78 (Marcondes) Referee: Tony Harrington ................................................................. Wycombe Wanderers (0) 0 Yellow card: Bloomfield 22 Subs used: Freeman 72 (Bloomfield), McCarthy 82 (Pattison), Parker 87 (Kashket) Rotherham United (0) 1 Scorers: M. Ihiekwe 90+2 Yellow card: Harding 72 Subs used: Smith 52 (Crooks), Wiles 67 (Sadlier), Vassell 83 (Ladapo) Referee: James Linington ................................................................. AFC Bournemouth in play Blackburn Rovers ................................................................. Barnsley in play Luton Town ................................................................. Bristol City in play Coventry City ................................................................. Cardiff City in play Sheffield Wednesday ................................................................. Derby County in play Reading ................................................................. Huddersfield Town in play Norwich City ................................................................. Millwall in play Stoke City ................................................................. Preston North End (0) 0 Subs used: Maguire 57 (Bodin), Stockley 57 (Sinclair), Gallagher 72 (Ledson) Swansea City (0) 1 Scorers: M. Gibbs-White 53 Subs used: Fulton 63 (Gibbs-White), Routledge 79 (Lowe) Referee: Robert Jones ................................................................. Queens Park Rangers in play Nottingham Forest .................................................................