UPDATE 4-Championship Summaries

Jul 22 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Birmingham City (0) 1 Scorers: I. Ņunjić 56 Subs used: Boyd Munce 75 (Bellingham), Kieftenbeld 79 (Crowley), Miguel Fernández 90 (Jérémie Bela), Hogan 90 (Gardner) Derby County (1) 3 Scorers: G. Shinnie 6, M. Whittaker 87, L. Sibley 90+1 Subs used: Hamer 16 (Roos), Sibley 65 (Waghorn), Evans 65 (Rooney), Whittaker 66 (Shinnie), Marriott 83 (Knight) Referee: Tim Robinson ................................................................. Brentford (0) 1 Scorers: J. Dasilva 73 Yellow card: Nørgaard 79, Jansson 85 Subs used: Jensen 60 (Henry), Fosu 70 (Pinnock), Sergi Canós 70 (Marcondes), Baptiste 86 (Mbeumo) Barnsley (1) 2 Scorers: C. Styles 41, C. Oduor 90+1 Yellow card: Williams 55, Sollbauer 75 Subs used: Elliot Simões 56 (Thomas), Oduor 86 (Ritzmaier), Woodrow 87 (Chaplin), Schmidt 89 (Ludewig) Referee: Robert Jones ................................................................. Bristol City (0) 1 Scorers: F. Diedhiou 48 Subs used: Benković 64 (Pedro Pereira), Palmer 72 (Wells), Afobe 81 (Paterson) Preston North End (1) 1 Scorers: S. Maguire 16 Subs used: Browne 64 (Ledson), Barkhuizen 64 (Harrop), Stockley 73 (Maguire), Bayliss 75 (Gallagher) Referee: Andy Woolmer ................................................................. Cardiff City (2) 3 Scorers: J. Hoilett 20, S. Morrison 34, D. Ward 83 Subs used: Vaulks 63 (Hoilett), Ward 72 (Glatzel), Murphy 72 (Mendez-Laing), Smith 85 (Tomlin), Paterson 85 (Ralls) Hull City (0) 0 Subs used: Jon Toral 59 (Honeyman), Samuelsen 59 (Eaves), Lewis-Potter 59 (Scott), McLoughlin 75 (Elder) Referee: James Linington ................................................................. Leeds United (2) 4 Scorers: B. White 13, S. Dallas 28, T. Roberts 51, J. Shackleton 66 Yellow card: Struijk 88 Subs used: Roberts 46 (Bamford), Poveda-Ocampo 62 (Alioski), Shackleton 63 (Pablo Hernández), Bogusz 73 (Klich), Stevens 73 (Harrison) Charlton Athletic (0) 0 Subs used: Morgan 46 (Pearce), Williams 46 (McGeady), Aneke 46 (Davison), Green 79 (Bonne) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Luton Town (2) 3 Scorers: H. Carter 28og, B. Johnson 35og, J. Collins 60pen Yellow card: Cornick 65, Carter-Vickers 83, Hylton 88, Berry 96 Subs used: LuaLua 71 (Cornick), Hylton 72 (Collins), Pearson 78 (Lee) Blackburn Rovers (1) 2 Scorers: A. Armstrong 10, S. Gallagher 75 Yellow card: Travis 37 Subs used: Buckley 46 (Holtby), Davenport 46 (Travis), Gallagher 61 (Armstrong), Graham 61 (Brereton), Bennett 78 (Rothwell) Referee: Darren Bond ................................................................. Millwall (1) 4 Scorers: C. Mahoney 4, J. Cooper 47, J. Skalák 63, J. Böðvarsson 79 Yellow card: Thompson 40 Subs used: Muller 61 (Brown), Skalák 61 (Ferguson), Böðvarsson 69 (Thompson), Mitchell 69 (Molumby), Burey 80 (Smith) Huddersfield Town (1) 1 Scorers: K. Ahearne-Grant 36 Subs used: Obiero 46 (Rowe), Daly 70 (Pritchard), Smith Rowe 70 (Mounié), High 77 (King), Brown 83 (Ahearne-Grant) Referee: Keith Stroud ................................................................. Nottingham Forest (0) 1 Scorers: Tobias Figueiredo 61 Subs used: Tiago Silva 24 (Sow), Nuno Da Costa 80 (Yates), Mighten 91 (Yuri Ribeiro) Stoke City (1) 4 Scorers: D. Batth 19, J. McClean 73, L. Gregory 78, Nuno Da Costa 90+6og Yellow card: Cousins 91 Subs used: Sørensen 62 (Thompson), Tymon 71 (Oakley-Boothe), Campbell 72 (Vokes), Ince 82 (Gregory) Referee: Gavin Ward ................................................................. Reading (1) 1 Scorers: G. Puşcaş 43pen Red card: Meïté 40 Yellow card: Puşcaş 82 Subs used: McCleary 75 (Swift), Blackett 81 (Miazga), Boyé 85 (Puşcaş) Swansea City (1) 4 Scorers: R. Brewster 17, W. Routledge 66, L. Cullen 84, W. Routledge 90+1 Subs used: Routledge 46 (van der Hoorn), Dhanda 46 (Fulton), Cullen 81 (Cabango), Celina 94 (Routledge) Referee: Steve Martin ................................................................. Sheffield Wednesday (1) 1 Scorers: J. Murphy 10 Subs used: Luongo 53 (Shaw), Windass 73 (Nuhiu), Reach 80 (Lee) Middlesbrough (1) 2 Scorers: P. McNair 22, B. Assombalonga 90+3 Subs used: Wing 79 (Tavernier) Referee: Jarred Gillett ................................................................. West Bromwich Albion (1) 2 Scorers: G. Diangana 44, C. Robinson 49 Subs used: Brunt 71 (Sawyers), Austin 71 (Diangana), Grosicki 80 (Matheus Pereira), Townsend 81 (Furlong), Phillips 90 (Livermore) Queens Park Rangers (1) 2 Scorers: R. Manning 34, E. Eze 61 Subs used: Ramkilde 57 (Cameron), Kane 79 (Osayi-Samuel), Shodipo 81 (Kakay), Gubbins 94 (Manning) Referee: Darren England ................................................................. Wigan Athletic (1) 1 Scorers: K. Moore 32 Yellow card: Sam Morsy 17, Robinson 44, Williams 48 Subs used: Gelhardt 84 (Dowell), Garner 93 (Balogun), Evans 93 (Williams) Fulham (0) 1 Scorers: N. Kebano 49 Yellow card: Odoi 22, Onomah 34, Kebano 74, Hector 86 Subs used: Reid 66 (Knockaert), Johansen 72 (Arter), Christie 82 (Cairney), Kamara 83 (Odoi) Referee: John Brooks .................................................................