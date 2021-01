UPDATE 4-Championship Summaries

Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Derby County (1) 1 Scorers: K. Bielik 32 Subs used: MacDonald 82 (Jóźwiak), Mitchell-Lawson 92 (Knight) AFC Bournemouth (0) 0 Yellow card: Cook 71 Subs used: King 46 (Smith), Mepham 46 (Carter-Vickers), Surridge 63 (Groeneveld), Wilshere 78 (Brooks) Referee: Oliver Langford ................................................................. Reading (1) 3 Scorers: Lucas João 16, A. Rinomhota 46, J. Swift 72 Yellow card: Holmes 29, Lucas João 87, Morrison 90 Subs used: Tomás Esteves 46 (Holmes), Aluko 64 (Olise), Alfa Semedo 73 (Swift), Baldock 78 (Rinomhota), Tetek 78 (Ejaria) Coventry City (0) 0 Yellow card: McFadzean 60, McFadzean 71 (2nd), Østigård 80 Subs used: Biamou 59 (Gyökeres), Da Costa 79 (Dabo), Sheaf 79 (James), Thompson 87 (Østigård), Bapaga 87 (Shipley) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Blackburn Rovers postponed Swansea City ................................................................. Rotherham United in play Stoke City ................................................................. Watford (1) 1 Scorers: T. Deeney 27pen Yellow card: Sarr 93 Subs used: João Pedro 62 (Deeney), Zinckernagel 62 (Sema), Chalobah 71 (Cleverley), Cathcart 82 (Troost-Ekong), Ngakia 82 (Gray) Barnsley (0) 0 Yellow card: Sollbauer 90 Subs used: Frieser 57 (Adeboyejo), Morris 57 (Chaplin), Kane 69 (Palmer), Sibbick 89 (Styles) Referee: Tim Robinson ................................................................. Wednesday, January 20 fixtures (BST/GMT) Norwich City v Bristol City (1800) Brentford v Luton Town (1900) Cardiff City v Queens Park Rangers (1900) Huddersfield Town v Millwall (1900) Nottingham Forest v Middlesbrough (1900) Birmingham City v Preston North End (1945) Friday, January 22 fixtures (BST/GMT) Stoke City v Watford (1945) Saturday, January 23 fixtures (BST/GMT) Queens Park Rangers v Derby County (1500) Sunday, January 24 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Reading (1230) Middlesbrough v Blackburn Rovers (1500)