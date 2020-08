Aug 20 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Thursday (start times are CST) Guangzhou Evergrande (1) 2 Scorers: Ai Kesen 24pen, Paulinho 84 Yellow card: Zhang Linpeng 6, He Chao 36, Zhang Linpeng 38 (2nd), Mei Fang 60, Park Ji-Soo 64 Subs used: Deng Hanwen 43 (Yan Dinghao), Fei Nanduo 59 (Talisca), Zheng Zhi 59 (He Chao), Wu Shaocong 82 (Deng Hanwen), Zhong Yihao 83 (Yang Liyu) Jiangsu Suning (0) 1 Scorers: E. Martins 54 Yellow card: Abduhamit Abdugheni 8, Tian Yinong 12, Martins 22, Zhang Xiaobin 49, Xie Pengfei 50 Subs used: Alex Teixeira 46 (Santini), Ji Xiang 46 (Zhang Xiaobin), Wu Xi 46 (Tian Yinong), Huang Zichang 71 (Li Ang), Luo Jing 78 (Xie Pengfei) Referee: Di Wang ................................................................. Shenzhen (2) 3 Scorers: Gao Lin 12, H. Preciado 21, J. Mary 74pen Yellow card: Zheng Dalun 48, Dai Wai-Tsun 59, Mary 82, Zhang Yuan 92 Subs used: Zheng Dalun 46 (Bifouma), Dai Wai-Tsun 49 (Li Yuanyi), Zhang Yuan 62 (Pei Shuai), Mary 62 (Gao Lin), Xu Haofeng 91 (Ge Zhen) Dalian Pro (0) 2 Scorers: S. Rondón 49, M. Hamšík 55 Yellow card: Li Shuai 38, Hamšík 44, Cui Ming'an 57, Rondón 96 Subs used: Sun Guowen 46 (Wang Yaopeng), Wu Wei 66 (Cui Ming'an), Sun Bo 79 (Zhao Xuri) Referee: Zhe Wang ................................................................. Friday, August 21 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Wuhan Zall (1800/1000) Chongqing Dangdai Lifan v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200) Saturday, August 22 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Qingdao Huanghai (1800/1000) Beijing Guoan v Shanghai SIPG (2000/1200) Monday, August 24 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shanghai Shenhua (1800/1000) Jiangsu Suning v Shenzhen (2000/1200) Tuesday, August 25 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Shandong Luneng (1800/1000) Dalian Pro v Guangzhou Evergrande (2000/1200)