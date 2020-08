UPDATE 4-China Super League Summaries

Aug 21 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Friday (start times are CST) Hebei CFFC (2) 3 Scorers: M. Turay 26, Yin Hongbo 44, Marcão 77 Yellow card: Ren Hang 40, Zhang Chengdong 55, Ding Haifeng 78, Bao Yaxiong 94 Subs used: Luo Senwen 85 (Turay), Zhao Yuhao 85 (Memišević), Gao Huaze 88 (Yin Hongbo), Liu Jing 91 (Pan Ximing) Wuhan Zall (1) 1 Scorers: Li Hang 41 Yellow card: Zhang Chenglin 70, Ming Tian 79 Subs used: Zhou Tong 62 (Léo Baptistão), Liu Yun 62 (Wang Kai), Liu Yi 76 (Zhang Chenglin), Kouassi 76 (Song Zhiwei), Jiang Zilei 87 (Hu Jinghang) Referee: Haixin Li ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan (0) 1 Scorers: Marcelo Cirino 69 Subs used: Marcinho 82 (Marcelo Cirino), Chen Lei 90 (Mawlanyaz Dilmurat) Shijiazhuang Ever Bright (0) 0 Yellow card: Chen Zitong 81, Liao Chengjian 86 Subs used: Matheus Nascimento 46 (Rômulo), Chen Zitong 46 (Zhong Jiyu), Liu Xinyu 82 (Zang Yifeng), Liu Ziming 82 (Yang Yun), Yang Yiming 90 (Maritu) Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Saturday, August 22 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Qingdao Huanghai (1800/1000) Beijing Guoan v Shanghai SIPG (2000/1200) Monday, August 24 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shanghai Shenhua (1800/1000) Jiangsu Suning v Shenzhen (2000/1200) Tuesday, August 25 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Shandong Luneng (1800/1000) Dalian Pro v Guangzhou Evergrande (2000/1200) Wednesday, August 26 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Wuhan Zall v Tianjin Teda (2000/1200)