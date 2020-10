UPDATE 4-China Super League Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Saturday (start times are CST) 9th-12th Place Play-offs ................................................................. Tianjin Teda (0) 1 Scorers: Song Yue 78 Red card: Zheng Kaimu 99 Yellow card: Song Yue 36, Liu Yang 86, Teng Shangkun 87, Acheampong 90, Zhao Yingjie 93 Subs used: Piao Taoyu 46 (Bai Yuefeng), Zhao Yingjie 74 (Che Shiwei) Dalian Pro (2) 2 Scorers: Lin Liangming 20, E. Boateng 44 Red card: Xu Jiamin 95 Yellow card: Jaílson 10, Zheng Long 83, Sun Guowen 86, Tong Lei 94, Sun Guowen 100 (2nd) Subs used: Tong Lei 73 (Lin Liangming), Sun Bo 85 (Zheng Long), Li Xuebo 101 (Wang Yaopeng) Aggregate score: 3-2 Referee: Zhe Wang ................................................................. 5th-8th Place Play-offs ................................................................. Shandong Luneng (1) 6 Scorers: Moisés 19, Roger Guedes 79, Roger Guedes 98, Duan Liuyu 101, G. Pellè 103, Guo Tianyu 115 Yellow card: Zhang Chi 84 Subs used: Pellè 59 (Wu Xinghan), Liu Yang 74 (Liu Junshuai), Zhang Chi 74 (Song Long), Chen Kerui 91 (Zheng Zheng), Qi Tianyu 99 (Hao Junmin), Guo Tianyu 105 (Duan Liuyu) Hebei CFFC (1) 3 Scorers: M. Turay 22, M. Turay 72, Liao Wei 108 Yellow card: Jiang Wenjun 105 Subs used: Jiang Wenjun 38 (Ding Haifeng), Chen Xiao 89 (Pan Ximing), Liu Jing 89 (Zhang Junzhe), Luo Senwen 102 (Wang Qiuming), Gao Huaze 103 (Yin Hongbo), Liao Wei 107 (Paulinho) At full time: 2-2 After extra time: 6-3 Aggregate score: 8-5 Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Guangzhou R&F (1530/0730) Chongqing Dangdai Lifan v Shanghai Shenhua (1935/1135) Monday, November 2 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Jiangsu Suning (1530/0730) Shijiazhuang Ever Bright v Shenzhen (1530/0730) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Beijing Guoan (1935/1135)