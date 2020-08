Aug 10 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) Shanghai Shenhua (1) 2 Scorers: Kim Shin-Wook 7, A. N'Doumbou 73 Yellow card: Bai Jiajun 40, Sun Shilin 77 Subs used: Cao Yunding 58 (El Shaarawy), Peng Xinli 58 (Martins), Yu Hanchao 63 (Kim Shin-Wook), Wen Jiabao 80 (Bai Jiajun), Yang Xu 80 (Moreno) Dalian Pro (0) 2 Scorers: S. Rondón 66, S. Rondón 90+3pen Yellow card: Wu Wei 40, Dong Yanfeng 51, Danielsson 71, Larsson 82 Subs used: Sun Bo 46 (He Yupeng), Cui Ming'an 46 (Wu Wei), Zheng Long 87 (Larsson), Lin Liangming 90 (Tong Lei) Referee: Ming Fu ................................................................. Shenzhen (1) 1 Scorers: J. Mary 2 Red card: Zhang Yuan 33 Yellow card: Selnæs 23, Zhang Yuan 77, Gao Lin 95 Subs used: Zhou Xin 46 (Preciado), Bifouma 49 (Mary), Jin Qiang 59 (Dai Wai-Tsun), Zheng Dalun 74 (Qiao Wei), Li Yuanyi 74 (Xu Haofeng) Henan Jianye (1) 2 Scorers: Jiang Zhipeng 44og, Fernando Karanga 62 Yellow card: Wang Shangyuan 52, Feng Boxuan 87, Wu Yan 92 Subs used: Feng Boxuan 46 (Yang Kuo), Fernando Karanga 46 (Du Changjie), Zhang Wentao 78 (Abduwal Ablet), Zhong Jinbao 82 (Ma Xingyu) Referee: Kun Ai ................................................................. Shanghai Shenhua (1) 2 Scorers: Kim Shin-Wook 7, A. N'Doumbou 73 Yellow card: Bai Jiajun 40, Sun Shilin 77 Subs used: Cao Yunding 58 (El Shaarawy), Peng Xinli 58 (Martins), Yu Hanchao 63 (Kim Shin-Wook), Wen Jiabao 80 (Bai Jiajun), Yang Xu 80 (Moreno) Dalian Pro (0) 2 Scorers: S. Rondón 66, S. Rondón 90+3pen Yellow card: Wu Wei 40, Dong Yanfeng 51, Danielsson 71, Larsson 82 Subs used: Sun Bo 46 (He Yupeng), Cui Ming'an 46 (Wu Wei), Zheng Long 87 (Larsson), Lin Liangming 90 (Tong Lei) Referee: Ming Fu ................................................................. Shenzhen (1) 1 Scorers: J. Mary 2 Red card: Zhang Yuan 33 Yellow card: Selnæs 23, Zhang Yuan 77, Gao Lin 95 Subs used: Zhou Xin 46 (Preciado), Bifouma 49 (Mary), Jin Qiang 59 (Dai Wai-Tsun), Zheng Dalun 74 (Qiao Wei), Li Yuanyi 74 (Xu Haofeng) Henan Jianye (1) 2 Scorers: Jiang Zhipeng 44og, Fernando Karanga 62 Yellow card: Wang Shangyuan 52, Feng Boxuan 87, Wu Yan 92 Subs used: Feng Boxuan 46 (Yang Kuo), Fernando Karanga 46 (Du Changjie), Zhang Wentao 78 (Abduwal Ablet), Zhong Jinbao 82 (Ma Xingyu) Referee: Kun Ai ................................................................. Tuesday, August 11 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Tianjin Teda (1800/1000) Chongqing Dangdai Lifan v Qingdao Huanghai (2000/1200) Wednesday, August 12 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Wuhan Zall (1800/1000) Beijing Guoan v Hebei CFFC (2000/1200) Friday, August 14 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Guangzhou Evergrande (1800/1000) Jiangsu Suning v Shanghai Shenhua (2000/1200) Saturday, August 15 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Shenzhen (1800/1000) Dalian Pro v Guangzhou R&F (2000/1200)