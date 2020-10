UPDATE 4-China Super League Summaries

Oct 19 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Qingdao Huanghai (0) 0 Yellow card: Liu Jiashen 13, Zhu Jianrong 35, Yang Yu 84, Gao Xiang 86 Subs used: Radonjić 65 (Zhu Jianrong), Memetabdulla Ezimet 66 (Wang Wei), Wang Hao 66 (Popovič), Shi Zhe 79 (Zhou Junchen), Yao Jiangshan 92 (Alessandrini) Guangzhou R&F (0) 0 Yellow card: Mierzejewski 87 Subs used: Chang Feiya 73 (Chen Zhechao), Chen Zhizhao 73 (Huang Zhengyu), Song Wenjie 87 (Zivkovic), Wu Chengru 87 (Zhang Gong) Aggregate score: 0-0 Referee: Di Wang ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan (0) 1 Scorers: Alan Kardec 73 Yellow card: Fernandinho Silva 85 Subs used: Luo Hao 87 (Huang Xiyang), Liu Le 94 (Liu Huan) Jiangsu Suning (1) 1 Scorers: Alex Teixeira 7 Yellow card: Martins 19, Alex Teixeira 39, Li Ang 44 Subs used: Tian Yinong 73 (Luo Jing), Santini 85 (Wakaso) Aggregate score: 1-1 Referee: Lei Zhang ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Tianjin Teda (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Hebei CFFC (1935/1135) Thursday, October 22 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Dalian Pro (1530/0730) Beijing Guoan v Shandong Luneng (1935/1135) Friday, October 23 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Henan Jianye (1530/0730) Shanghai SIPG v Shanghai Shenhua (1935/1135) Saturday, October 24 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Chongqing Dangdai Lifan (1935/1135)