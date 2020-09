UPDATE 4-China Super League Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Sunday (start times are CST) Jiangsu Suning (1) 3 Scorers: I. Santini 27, Alex Teixeira 48, E. Martins 55 Yellow card: Zhou Yun 52 Subs used: Wakaso 59 (Santini), Xie Pengfei 68 (Luo Jing), Ji Xiang 68 (Zhou Yun), Zhang Lingfeng 90 (Alex Teixeira), Zhang Xiaobin 91 (Wu Xi) Guangzhou R&F (1) 3 Scorers: D. Saba 5pen, Ji Xiang 89og, Chang Feiya 90+2 Yellow card: Tang Miao 43, Chen Zhechao 59, Chang Feiya 93, Saba 94 Subs used: Chen Zhechao 36 (Zeng Chao), Chang Feiya 46 (Ye Chugui), Song Wenjie 55 (Tošić), Wang Huapeng 94 (Renatinho) Referee: Zhe Wang ................................................................. Shandong Luneng (0) 1 Scorers: Wu Xinghan 86 Yellow card: Moisés 53, Dai Lin 81, Dai Lin 96 (2nd) Subs used: Roger Guedes 19 (Fellaini), Zhao Jianfei 46 (Duan Liuyu), Dai Lin 58 (Pellè), Liu Binbin 58 (Moisés), Liu Junshuai 96 (Jin Jingdao) Guangzhou Evergrande (1) 2 Scorers: Paulinho 41, Ai Kesen 70 Red card: Luo Guofu 95 Yellow card: Zheng Zhi 38, Gao Zhunyi 78 Subs used: Luo Guofu 60 (Fei Nanduo), Xu Xin 60 (He Chao), Liao Lisheng 75 (Zheng Zhi), Mei Fang 92 (Ai Kesen) Referee: Di Wang ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shenzhen (1800/1000) Dalian Pro v Shanghai Shenhua (2000/1200) Tuesday, September 15 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Shanghai SIPG (1800/1000) Hebei CFFC v Beijing Guoan (2000/1200) Wednesday, September 16 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Tianjin Teda v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)