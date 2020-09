Sep 23 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Estudiantes de Mérida (1) 1 Scorers: R. Rivas 45+1 Yellow card: Marrufo 41, Flores 52 Subs used: Mena 46 (Rivas), Páez 62 (Rivas), Rodríguez 75 (Linarez), Lobo 87 (Flores) Nacional (2) 3 Scorers: T. Vecino 6, R. Orihuela 27, T. Vecino 60pen Yellow card: Orihuela 39, Fernández 74 Subs used: Trezza 56 (Ocampo), Fernández 57 (Felipe Gedoz), Méndez 57 (Cougo), Jacquet 65 (Cartagena), Martínez 80 (Trasante) Referee: Andrés José Rojas Noguera ................................................................. Tigre (1) 1 Scorers: P. Magnín 17 Yellow card: Monteseirín 55, Prediger 89 Missed penalty: P. Magnín 93 Subs used: Melivillo 46 (Gallardo), Bolaño 46 (Cavallaro), Protti 72 (Cardozo), Díaz 84 (Morales), Galmarini 88 (Giacopuzzi) Bolívar (1) 1 Scorers: M. Riquelme 36 Yellow card: Machado 60, Gutiérrez 93 Subs used: Anderson Cruz 67 (Álvaro Rey), Abrego 73 (Vaca), Fernández 74 (Flores), Castellón 87 (Arce), Azogue 87 (Machado) Referee: Roberto Tobar Vargas ................................................................. Barcelona (0) 1 Scorers: L. Martínez 48 Yellow card: Orejuela 31, Riveros 45, Piñatares 57 Subs used: Gabriel Marques 53 (Aimar), Alvez 53 (Arroyo), Quintero 72 (Piñatares), Oyola 72 (Orejuela), Adonis Preciado 81 (Martínez) Flamengo (2) 2 Scorers: Pedro 6, G. De Arrascaeta 26 Yellow card: Lincoln 76, Thiago Maia 83, Willian Arão 89 Subs used: Lincoln 73 (Pedro), Ramon 75 (Thuler) Referee: Diego Mirko Haro Sueldo ................................................................. LDU Quito in play São Paulo ................................................................. Deportivo Binacional (0) 0 Yellow card: Ojeda 93 Subs used: Polar 62 (Guachiré), Osorio 74 (Gularte), Méndez 74 (Arango), Labrín 78 (Leudo) River Plate (3) 6 Scorers: N. De La Cruz 15, M. Suárez 25, J. Álvarez 36, I. Fernández 70, L. Pratto 84, L. Pratto 90+2 Subs used: Carrascal 73 (Álvarez), Pratto 73 (Suárez), Girotti 74 (Borré), Ferreira 89 (Fernández) Referee: Gery Vargas ................................................................. Junior in play Independiente del Valle ................................................................. Wednesday, September 23 fixtures (EST/GMT) Defensa y Justicia v Olimpia (1815/2215) Caracas v Libertad (1815/2215) Athletico Paranaense v Colo Colo (1815/2215) Alianza Lima v Racing Club (2030/0030) Internacional v Grêmio (2030/0030) América de Cali v Universidad Católica (2030/0030) Club Guaraní v Palmeiras (2030/0030) Thursday, September 24 fixtures (EST/GMT) Jorge Wilstermann v Peñarol (1800/2200) Independiente Medellín v Boca Juniors (2000/0000) Delfin v Santos (2200/0200)