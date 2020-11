UPDATE 4-CONMEBOLSudamericana Summaries

Nov 5 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) 2nd Round ................................................................. São Paulo (1) 4 Scorers: Dani Alves 27, Pablo 62, N. Thaller 87og, Gabriel 89 Yellow card: Gabriel 93 Subs used: Pablo 46 (Diego), Vitor Bueno 81 (Bruno Alves), Léo 92 (Luciano), Arboleda 92 (Brenner) Lanús (2) 3 Scorers: P. De la Vega 17, B. Aguirre 44, N. Orsini 90+3 Yellow card: Pérez 6, Burdisso 74, Belmonte 79, Morales 80, Lautaro Acosta 84 Subs used: Orsini 71 (De la Vega), Lautaro Acosta 72 (Bernabei), Quignón 72 (Vera), Pérez 88 (Pérez), Orozco 91 (Aguirre) Aggregate score: 6-6 Referee: Alexis Herrera ................................................................. Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: B. Romero 82 Yellow card: Rius 35, Loaiza 44 Subs used: Camacho 68 (Loaiza), Merentiel 75 (Pizzini), Brítez 90 (Rius) Sportivo Luqueño (1) 1 Scorers: E. Morales 45 Red card: Riveros 95 Yellow card: Duarte 39, Cabrera 86 Subs used: Gaona Lugo 55 (González), Aquino 62 (Aquino), Caballero 72 (Morales), Cabrera 72 (Duarte), Riveros 72 (Duré) Aggregate score: 3-2 Referee: Christian Ferreyra ................................................................. River Plate (2) 3 Scorers: M. Arezo 5, M. Arezo 26, S. Píriz 90 Yellow card: Viera 42 Subs used: Rodríguez 16 (Rodríguez), Píriz 46 (Leites), González 71 (Neris), Alonso 82 (Arezo), Montiel 82 (Vicente) Atlético Nacional (1) 1 Scorers: J. Duque 34 Yellow card: Duque 45, Palacios 49, Rovira 47 Subs used: Murillo 54 (Córdoba), González 72 (Barrera), Quiñónes 72 (Gómez), Arango 81 (Rovira) Aggregate score: 4-2 Referee: Andrés Merlos ................................................................. Huachipato (0) 1 Scorers: Á. Rodríguez 73og Yellow card: Sepúlveda 49 Subs used: Valenzuela 46 (Martínez), Ovando 58 (Mazzantti), Rodríguez 65 (Poblete) Fénix (0) 1 Scorers: L. Nequecaur 81 Yellow card: Ugarte 12, Olivera 18, Nequecaur 80, Franco 82 Subs used: Fernández 46 (Kaique), Pereira 46 (Olivera), Franco 72 (Machado), Silva 85 (Nequecaur), Núñez 86 (Ugarte) Aggregate score: 2-4 Referee: Ivo Nigel Méndez Chávez ................................................................. Deportivo Cali (19:30) Millonarios ................................................................. Caracas (19:30) Vasco da Gama ................................................................. Peñarol (19:30) Vélez Sarsfield ................................................................. Thursday, November 5 fixtures (EST/GMT) Emelec v Unión (1715/2215) Estudiantes de Mérida v Coquimbo Unido (1715/2215) Atlético Tucumán v Independiente (1930/0030) Universidad Católica v Sol de América (1930/0030) Junior v Plaza Colonia (1930/0030) Bahia v Melgar (1930/0030)