Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Poblense postponed Olot ................................................................. Coruxo (0) 0 Yellow card: Pedro Vázquez 88 Subs used: Jairo Cárcaba 70 (Diego Silva), Álex Ares 70 (Mateo Míguez), Álex Valiño 70 (José Rivera), Jonathan Vila 82 (Antón de Vicente), Pedro Vázquez 82 (Aitor Aspas) Málaga (1) 4 Scorers: Orlando Sá 18, J. Díaz 65, Y. Rahmani 76, Caye Quintana 90+2 Subs used: Díaz 34 (Boussefiane), Rahmani 63 (Cristian Rodríguez), Caye Quintana 63 (Jairo Samperio), Mejías 78 (Orlando Sá), Julio Martínez 78 (Alberto Quintana) Attendance: 350 Referee: Jon Ander González Esteban ................................................................. Lealtad (0) 1 Scorers: Álex Blanco 89 Yellow card: Miguel Obaya 17, René Pérez 85 Subs used: Mboup 61 (Álvaro García), Juan Mera 61 (Daniel Sandoval), Unai Hernández 75 (Fall), René Pérez 76 (Jorge Sáez), Santiago Cubiella 89 (Atta) Alcorcón (1) 2 Scorers: Reko 3, S. Sosa 60 Yellow card: Juanma Bravo 70, Reko 77 Subs used: Álvaro 62 (Sosa), Óscar 76 (Ernesto Gómez), Marc Gual 76 (Alejandro Escardó), Laure 85 (Juanma Bravo) Referee: Alejandro Muñíz Ruiz ................................................................. Burgos (0) 2 Scorers: Javi Gómez 57, Saúl Berjón 90+1 Yellow card: Miki Muñoz 84, Raúl Navarro 89 Subs used: Miki Muñoz 66 (Pisculichi), Guillermo Fernández 67 (Leak), Saúl Berjón 68 (Roberto Alarcón), Galder Cerrajería 78 (Eneko Undabarrena), Claudio Medina 79 (Javi Gómez) FC Andorra (0) 0 Subs used: Rubén Bover 51 (Isma Cerro), David Martín 52 (Marc Aguado), Carlos Martínez 64 (Marc Pedraza), Iker Goujón 65 (Álex Pastor), Sergi Serrano 80 (Riverola) Referee: David Iglesias Gutiérrez ................................................................. Quintanar del Rey (18:00) Sporting Gijón ................................................................. L'Hospitalet (18:00) Almería ................................................................. San Fernando CD (18:00) Castellón ................................................................. Córdoba (18:00) Albacete ................................................................. Numancia (18:30) Lorca Deportiva ................................................................. Inter de Madrid (19:00) Linares Deportivo ................................................................. Racing Murcia (19:00) Levante ................................................................. Cardassar (19:00) Atlético Madrid ................................................................. Terrassa (19:00) Valencia ................................................................. Las Rozas (19:00) Mirandés ................................................................. Gimnástica Torrelavega (19:00) Real Zaragoza ................................................................. Llagostera (19:00) Espanyol ................................................................. Ibiza Islas Pitiusas (19:00) Sabadell ................................................................. Atlético Baleares (19:00) Fuenlabrada ................................................................. Amorebieta (19:00) UD Logroñés ................................................................. Rayo Majadahonda (19:30) Yeclano ................................................................. Guijuelo (19:30) Mallorca ................................................................. Marbella (20:00) Lleida Esportiu ................................................................. Calahorra (20:30) La Nucía ................................................................. Buñol (21:00) Elche ................................................................. Rincón (21:00) Deportivo Alavés ................................................................. Leioa (21:00) Villarreal ................................................................. Marino (21:00) CornellÅ ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v El Ejido (1700/1600) Navalcarnero v Badajoz (1800/1700) Ibiza v Compostela (1900/1800) Cultural Leonesa v Villanovense (1900/1800) Mutilvera v Racing Santander (1900/1800) Anaitasuna v Getafe (1900/1800) Ribadumia v Cádiz (1900/1800) San Juan v Granada (1900/1800) Gimnástica Segoviana v Girona (1900/1800) Teruel v Rayo Vallecano (1900/1800) Peña Deportiva v Tarazona (1930/1830) UCAM Murcia v Real Betis (1930/1830) Varea v Las Palmas (2000/1900) Pontevedra v FC Cartagena (2000/1900) Alcoyano v Laredo (2015/1915) Extremadura UD v Socuéllamos (2030/1930) Racing Rioja v Eibar (2100/2000) Llanera v Celta de Vigo (2100/2000)