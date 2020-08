UPDATE 4-Criterium du Dauphine Summaries - Stage 5

Aug 16 (Gracenote) - Results from Stage 5, Critérium du Dauphiné on Sunday. Stage 5 Megève to Megève, 153.5 km. Men's elite road race. Wind direction: S. Wind speed: 2km/h. Stage winners 1. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 3:58:39 2. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling +27 3. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +30 4. Pavel Sivakov (RUS) Team INEOS +45 5. Tom Dumoulin (NED) Jumbo - Visma +51 6. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe " 7. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +1:02 8. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +1:04 9. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +1:06 10. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic " 11. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +1:52 12. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +1:53 13. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +1:56 14. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb +4:19 15. Enric Mas (ESP) Movistar Team +4:21 16. Sébastien Reichenbach Groupama - FDJ +7:42 (SUI) 17. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team +10:20 18. Jonathan Castroviejo (ESP) Team INEOS " 19. Pierre Rolland (FRA) B&B Hotels - Vital Concept +10:41 20. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step +12:11 Overall leaders 1. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling 21:44:58 2. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +29 3. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +41 4. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +56 5. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +1:38 6. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +1:43 7. Tom Dumoulin (NED) Jumbo - Visma +2:07 8. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe +2:14 9. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +2:49 10. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma +2:55 11. Pavel Sivakov (RUS) Team INEOS +3:10 12. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +7:59 13. Sébastien Reichenbach Groupama - FDJ +9:04 (SUI) 14. Pierre Rolland (FRA) B&B Hotels - Vital Concept +12:03 15. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +12:04 16. Kenny Elissonde (FRA) Trek - Segafredo +16:52 17. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +17:19 18. Mikel Landa (ESP) Bahrain - McLaren +18:58 19. Víctor de la Parte (ESP) CCC Team +20:56 20. Enric Mas (ESP) Movistar Team +22:33 King of the Mountains 1. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates 68 2. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 52 3. Fausto Masnada (ITA) CCC Team 28 4. Pavel Sivakov (RUS) Team INEOS 26 5. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ " 6. Davide Formolo (ITA) UAE Team Emirates 25 7. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 19 8. Michael Schär (SUI) CCC Team 16 9. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 15 10. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe 12 11. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling " 12. Pierre Latour (FRA) AG2R La Mondiale " 13. Bob Jungels (LUX) Deceuninck - Quick-Step 10 14. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb 9 15. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal " 16. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 8 17. Kenny Elissonde (FRA) Trek - Segafredo " 18. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team " 19. Bruno Armirail (FRA) Groupama - FDJ " 20. Søren Kragh (DEN) Team Sunweb " Points leaders 1. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma 29 2. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates " 3. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ 28 4. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling 22 5. Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott " 6. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 21 7. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe 20 8. Pavel Sivakov (RUS) Team INEOS " 9. Davide Formolo (ITA) UAE Team Emirates 19 10. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 18 11. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 16 12. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 15 13. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 14 14. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates 12 15. Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling " 16. Nicolas Edet (FRA) Cofidis 10 17. Søren Kragh (DEN) Team Sunweb " 18. Michael Schär (SUI) CCC Team " 19. Kasper Asgreen (DEN) Deceuninck - Quick-Step " 20. Mikel Landa (ESP) Bahrain - McLaren 8 Team classification 1. Jumbo - Visma (NED) 65:32:37 2. Groupama - FDJ (FRA) +18:51 3. Team INEOS (GBR) +21:55 4. Movistar Team (ESP) +40:36 5. UAE Team Emirates (UAE) +47:49 6. EF Pro Cycling (USA) +49:57 7. Trek - Segafredo (USA) +55:43 8. Bahrain - McLaren (BRN) +1:02:53 9. Cofidis (FRA) +1:08:00 10. Astana Pro Team (KAZ) +1:11:40 11. AG2R La Mondiale (FRA) +1:26:14 12. Team Sunweb (GER) +1:37:38 13. CCC Team (POL) +1:40:42 14. Mitchelton - Scott (AUS) +1:56:26 15. Lotto - Soudal (BEL) +2:27:42 16. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +2:44:06 17. B&B Hotels - Vital Concept (FRA) +3:03:02 18. NTT Pro Cycling Team (RSA) +3:09:58 19. Circus - Wanty - Gobert (BEL) +3:47:50 20. Israel Start-Up Nation (ISR) +4:02:15 Youth classification 1. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling 21:44:58 2. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +56 3. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe +2:14 4. Pavel Sivakov (RUS) Team INEOS +3:10 5. Enric Mas (ESP) Movistar Team +22:33 6. Valentin Madouas (FRA) Groupama - FDJ +26:51 7. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb +31:15 8. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +1:04:54 9. Niklas Eg (DEN) Trek - Segafredo +1:05:18 10. William Barta (USA) CCC Team +1:06:36 11. Mark Donovan (GBR) Team Sunweb +1:13:41 12. Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling +1:20:28 13. Aurélien Paret-Peintre AG2R La Mondiale +1:25:05 (FRA) 14. Michel Ries (LUX) Trek - Segafredo +1:27:42 15. Victor Lafay (FRA) Cofidis +1:31:25 16. James Knox (GBR) Deceuninck - Quick-Step +1:38:06 17. Ben O'Connor (AUS) NTT Pro Cycling Team +1:48:03 18. Kasper Asgreen (DEN) Deceuninck - Quick-Step +1:56:35 19. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step +1:59:19