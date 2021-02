Feb 3 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Wednesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. RB Leipzig (2) 4 Scorers: A. Haidara 10, M. Sabitzer 45+1pen, Y. Poulsen 66, Y. Poulsen 75 Yellow card: Angeliño 60, Hwang Hee-Chan 88 Subs used: Hwang Hee-Chan 46 (Samardžić), Mukiele 65 (Klostermann), Daniel Olmo 65 (Nkunku), Wosz 74 (Sabitzer), Sørloth 76 (Poulsen) Bochum (0) 0 Yellow card: Mašović 24, Drewes 46, Danilo Soares 63, Chibsah 87 Subs used: Chibsah 46 (Mašović), Zulj 61 (Eisfeld), Bockhorn 61 (Holtmann), Zoller 61 (Pantović), Novothny 86 (Ganvoula) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Wolfsburg (1) 1 Scorers: W. Weghorst 40 Yellow card: Brooks 28, Paulo Otávio 61 Missed penalty: W. Weghorst 40 Subs used: Brekalo 46 (Baku), Philipp 68 (Gerhardt), João Victor 68 (Steffen), Białek 86 (Weghorst), Guilavogui 86 (Schlager) Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Thiaw 29, William 76 Subs used: Boujellab 62 (Omar Mascarell), Oczipka 62 (Kolašinac), Mendyl 76 (William) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Jahn Regensburg (2) 6 Scorers: S. Kennedy 35, J. George 43 Yellow card: Vrenezi 70 Subs used: Kennedy 25 (Nachreiner), Caliskaner 69 (Otto), Vrenezi 70 (George), Heister 83 (Saller), Becker 105 (Stolze) Köln (2) 5 Scorers: I. Jakobs 4, E. Dennis 22 Yellow card: Schmitz 47, Czichos 93 Missed penalty: E. Dennis 78 Subs used: Schmitz 33 (Wolf), Meyer 46 (Duda), Özcan 46 (Rexhbecaj), Arokodare 96 (Dennis), Drexler 105 (Katterbach) At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 4-3 Referee: Robert Hartmann Jahn Regensburg win 6-5 on penalties ................................................................. Stuttgart (1) 1 Scorers: S. Wamangituka 2 Yellow card: Mavropanos 18, González 81, Anton 93 Subs used: Förster 46 (Didavi), Massimo 78 (Wamangituka), Klimowicz 78 (Mavropanos), Coulibaly 84 (Sosa) Borussia M'gladbach (1) 2 Scorers: M. Thuram 45+1, A. Plea 50 Yellow card: Bensebaini 22, Stindl 78 Subs used: Embolo 63 (Plea), Wendt 71 (Thuram), Zakaria 84 (Hofmann), Wolf 84 (Stindl) Referee: Daniel Siebert .................................................................