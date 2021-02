Feb 8 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the fourth day of 1st test between India and England on Monday at Chennai, India India need 381 runs to win England 1st innings Rory Burns c Rishabh Pant b Ravichandran Ashwin 33 Dominic Sibley lbw Jasprit Bumrah 87 Dan Lawrence lbw Jasprit Bumrah 0 Joe Root lbw Shahbaz Nadeem 218 Ben Stokes c Cheteshwar Pujara b Shahbaz Nadeem 82 Ollie Pope lbw Ravichandran Ashwin 34 Jos Buttler b Ishant Sharma 30 Dom Bess lbw Jasprit Bumrah 34 Jofra Archer b Ishant Sharma 0 Jack Leach Not Out 14 James Anderson b Ravichandran Ashwin 1 Extras 7b 17lb 20nb 0pen 1w 45 Total (190.1 overs) 578 all out Fall of Wickets : 1-63 Burns, 2-63 Lawrence, 3-263 Sibley, 4-387 Stokes, 5-473 Pope, 6-477 Root, 7-525 Buttler, 8-525 Archer, 9-567 Bess, 10-578 Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 27 7 52 2 1.93 5nb Jasprit Bumrah 36 7 84 3 2.33 1w 7nb Ravichandran Ashwin 55.1 5 146 3 2.65 2nb Shahbaz Nadeem 44 4 167 2 3.80 6nb Washington Sundar 26 2 98 0 3.77 Rohit Sharma 2 0 7 0 3.50 ................................................................. India 1st innings Rohit Sharma c Jos Buttler b Jofra Archer 6 Shubman Gill c James Anderson b Jofra Archer 29 Cheteshwar Pujara c Rory Burns b Dom Bess 73 Virat Kohli c Ollie Pope b Dom Bess 11 Ajinkya Rahane c Joe Root b Dom Bess 1 Rishabh Pant c Jack Leach b Dom Bess 91 Washington Sundar Not Out 85 Ravichandran Ashwin c Jos Buttler b Jack Leach 31 Shahbaz Nadeem c Ben Stokes b Jack Leach 0 Ishant Sharma c Ollie Pope b James Anderson 4 Jasprit Bumrah c Ben Stokes b James Anderson 0 Extras 4b 1lb 1nb 0pen 0w 6 Total (95.5 overs) 337 all out Fall of Wickets : 1-19 Sharma, 2-44 Gill, 3-71 Kohli, 4-73 Rahane, 5-192 Pujara, 6-225 Pant, 7-305 Ashwin, 8-312 Nadeem, 9-323 Sharma, 10-337 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 16.5 5 46 2 2.73 Jofra Archer 21 3 75 2 3.57 1nb Ben Stokes 6 1 16 0 2.67 Jack Leach 24 5 105 2 4.38 Dom Bess 26 5 76 4 2.92 Joe Root 2 0 14 0 7.00 ...................................................................... England 2nd innings Rory Burns c Ajinkya Rahane b Ravichandran Ashwin 0 Dominic Sibley c Cheteshwar Pujara b Ravichandran Ashwin 16 Dan Lawrence lbw Ishant Sharma 18 Joe Root lbw Jasprit Bumrah 40 Ben Stokes c Rishabh Pant b Ravichandran Ashwin 7 Ollie Pope c Rohit Sharma b Shahbaz Nadeem 28 Jos Buttler st Rishabh Pant b Shahbaz Nadeem 24 Dom Bess lbw Ravichandran Ashwin 25 Jofra Archer b Ravichandran Ashwin 5 Jack Leach Not Out 8 James Anderson c&b Ravichandran Ashwin 0 Extras 0b 0lb 7nb 0pen 0w 7 Total (46.3 overs) 178 all out Fall of Wickets : 1-0 Burns, 2-32 Sibley, 3-58 Lawrence, 4-71 Stokes, 5-101 Root, 6-130 Pope, 7-165 Buttler, 8-167 Bess, 9-178 Archer, 10-178 Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ravichandran Ashwin 17.3 2 61 6 3.49 3nb Shahbaz Nadeem 15 2 66 2 4.40 3nb Ishant Sharma 7 1 24 1 3.43 Jasprit Bumrah 6 0 26 1 4.33 1nb Washington Sundar 1 0 1 0 1.00 ........................................... India 2nd innings Rohit Sharma b Jack Leach 12 Shubman Gill Not Out 15 Cheteshwar Pujara Not Out 12 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (13.0 overs) 39-1 Fall of Wickets : 1-25 Sharma To Bat : Kohli, Rahane, Pant, Sundar, Ashwin, Sharma, Bumrah, Nadeem Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 3 2 13 0 4.33 Jack Leach 6 1 21 1 3.50 James Anderson 2 1 2 0 1.00 Dom Bess 2 0 3 0 1.50 ..................................... Umpire Anil Chaudhary Umpire Nitin Menon Video Chettithody Shamsuddin Match Referee Javagal Srinath