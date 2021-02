UPDATE 4-England in India 2021 Scoreboard

Feb 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of 2nd test between India and England on Tuesday at Chennai, India India win by 317 runs India 1st innings Rohit Sharma c Moeen Ali b Jack Leach 161 Shubman Gill lbw Olly Stone 0 Cheteshwar Pujara c Ben Stokes b Jack Leach 21 Virat Kohli b Moeen Ali 0 Ajinkya Rahane b Moeen Ali 67 Rishabh Pant Not Out 58 Ravichandran Ashwin c Ollie Pope b Joe Root 13 Axar Patel st Ben Foakes b Moeen Ali 5 Ishant Sharma c Rory Burns b Moeen Ali 0 Kuldeep Yadav c Ben Foakes b Olly Stone 0 Mohammed Siraj c Ben Foakes b Olly Stone 4 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (95.5 overs) 329 all out Fall of Wickets : 1-0 Gill, 2-85 Pujara, 3-86 Kohli, 4-248 Sharma, 5-249 Rahane, 6-284 Ashwin, 7-301 Patel, 8-301 Sharma, 9-325 Yadav, 10-329 Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Stuart Broad 11 2 37 0 3.36 Olly Stone 15.5 5 47 3 2.97 Jack Leach 27 3 78 2 2.89 Ben Stokes 2 0 16 0 8.00 Moeen Ali 29 3 128 4 4.41 Joe Root 11 3 23 1 2.09 ................................................................. England 1st innings Rory Burns lbw Ishant Sharma 0 Dominic Sibley c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 16 Dan Lawrence c Shubman Gill b Ravichandran Ashwin 9 Joe Root c Ravichandran Ashwin b Axar Patel 6 Ben Stokes b Ravichandran Ashwin 18 Ollie Pope c Rishabh Pant b Mohammed Siraj 22 Ben Foakes Not Out 42 Moeen Ali c Ajinkya Rahane b Axar Patel 6 Olly Stone c Rohit Sharma b Ravichandran Ashwin 1 Jack Leach c Rishabh Pant b Ishant Sharma 5 Stuart Broad b Ravichandran Ashwin 0 Extras 4b 4lb 1nb 0pen 0w 9 Total (59.5 overs) 134 all out Fall of Wickets : 1-0 Burns, 2-16 Sibley, 3-23 Root, 4-39 Lawrence, 5-52 Stokes, 6-87 Pope, 7-105 Ali, 8-106 Stone, 9-131 Leach, 10-134 Broad Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 5 1 22 2 4.40 Ravichandran Ashwin 23.5 4 43 5 1.80 1nb Axar Patel 20 3 40 2 2.00 Kuldeep Yadav 6 1 16 0 2.67 Mohammed Siraj 5 4 5 1 1.00 ............................................................ India 2nd innings Rohit Sharma st Ben Foakes b Jack Leach 26 Shubman Gill lbw Jack Leach 14 Cheteshwar Pujara Run Out Ollie Pope 7 Virat Kohli lbw Moeen Ali 62 Rishabh Pant st Ben Foakes b Jack Leach 8 Ajinkya Rahane c Ollie Pope b Moeen Ali 10 Axar Patel lbw Moeen Ali 7 Ravichandran Ashwin b Olly Stone 106 Kuldeep Yadav lbw Moeen Ali 3 Ishant Sharma c Olly Stone b Jack Leach 7 Mohammed Siraj Not Out 16 Extras 5b 15lb 0nb 0pen 0w 20 Total (85.5 overs) 286 all out Fall of Wickets : 1-42 Gill, 2-55 Pujara, 3-55 Sharma, 4-65 Pant, 5-86 Rahane, 6-106 Patel, 7-202 Kohli, 8-210 Yadav, 9-237 Sharma, 10-286 Ashwin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Olly Stone 6.5 1 21 1 3.07 Jack Leach 33 6 100 4 3.03 Moeen Ali 32 7 98 4 3.06 Joe Root 4 0 15 0 3.75 Stuart Broad 9 3 25 0 2.78 Dan Lawrence 1 0 7 0 7.00 .................................................................. England 2nd innings Rory Burns c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 25 Dominic Sibley lbw Axar Patel 3 Dan Lawrence st Rishabh Pant b Ravichandran Ashwin 26 Jack Leach c Rohit Sharma b Axar Patel 0 Joe Root c Ajinkya Rahane b Axar Patel 33 Ben Stokes c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 8 Ollie Pope c Ishant Sharma b Axar Patel 12 Ben Foakes c Axar Patel b Kuldeep Yadav 2 Moeen Ali st Rishabh Pant b Kuldeep Yadav 43 Olly Stone lbw Axar Patel 0 Stuart Broad Not Out 5 Extras 6b 1lb 0nb 0pen 0w 7 Total (54.2 overs) 164 all out Fall of Wickets : 1-17 Sibley, 2-49 Burns, 3-50 Leach, 4-66 Lawrence, 5-90 Stokes, 6-110 Pope, 7-116 Foakes, 8-116 Root, 9-126 Stone, 10-164 Ali Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 6 3 13 0 2.17 Axar Patel 21 5 60 5 2.86 Ravichandran Ashwin 18 5 53 3 2.94 Mohammed Siraj 3 1 6 0 2.00 Kuldeep Yadav 6.2 1 25 2 3.95 .............................. Umpire Nitin Menon Umpire Virender Sharma Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath