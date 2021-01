UPDATE 4-England in Sri Lanka 2021 Scoreboard

Jan 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of 2nd test between Sri Lanka and England on Monday at Galle, Sri Lanka England win by 6 wickets Sri Lanka 1st innings Lahiru Thirimanne c Jos Buttler b James Anderson 43 Kusal Perera c Joe Root b James Anderson 6 Oshada Fernando b James Anderson 0 Angelo Mathews c Jos Buttler b James Anderson 110 Dinesh Chandimal lbw Mark Wood 52 Niroshan Dickwella c Jack Leach b James Anderson 92 Ramesh Mendis c Jos Buttler b Mark Wood 0 Dilruwan Perera c Jack Leach b Sam Curran 67 Suranga Lakmal c Zak Crawley b James Anderson 0 Lasith Embuldeniya c Joe Root b Mark Wood 7 Asitha Fernando Not Out 0 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 1w 4 Total (139.3 overs) 381 all out Fall of Wickets : 1-7 Perera, 2-7 Fernando, 3-76 Thirimanne, 4-193 Chandimal, 5-232 Mathews, 6-243 Wanigamuni, 7-332 Dickwella, 8-332 Lakmal, 9-364 Embuldeniya, 10-381 Perera Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 29 13 40 6 1.38 Sam Curran 18.3 3 60 1 3.24 Jack Leach 38 5 119 0 3.13 Mark Wood 28 4 84 3 3.00 1w 1nb Dom Bess 26 2 76 0 2.92 ..................................................................... England 1st innings Zak Crawley c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 5 Dominic Sibley lbw Lasith Embuldeniya 0 Jonny Bairstow c Oshada Fernando b Lasith Embuldeniya 28 Joe Root Run Out Oshada Fernando 186 Dan Lawrence c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 3 Jos Buttler c Oshada Fernando b Ramesh Mendis 55 Sam Curran c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 13 Dom Bess c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 32 Mark Wood c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 1 Jack Leach lbw Dilruwan Perera 1 James Anderson Not Out 4 Extras 8b 3lb 5nb 0pen 0w 16 Total (116.1 overs) 344 all out Fall of Wickets : 1-4 Sibley, 2-5 Crawley, 3-116 Bairstow, 4-132 Lawrence, 5-229 Buttler, 6-252 Curran, 7-333 Bess, 8-337 Wood, 9-339 Root, 10-344 Leach Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 16 7 31 0 1.94 Lasith Embuldeniya 42 6 137 7 3.26 4nb Asitha Fernando 10 2 31 0 3.10 Dilruwan Perera 32.1 4 86 1 2.67 1nb Ramesh Mendis 16 1 48 1 3.00 .............................................................. Sri Lanka 2nd innings Kusal Perera lbw Jack Leach 14 Lahiru Thirimanne c Zak Crawley b Jack Leach 13 Oshada Fernando c Zak Crawley b Dom Bess 3 Angelo Mathews b Dom Bess 5 Dinesh Chandimal c James Anderson b Jack Leach 9 Niroshan Dickwella c Dan Lawrence b Dom Bess 7 Ramesh Mendis c Jos Buttler b Jack Leach 16 Dilruwan Perera c Zak Crawley b Dom Bess 4 Suranga Lakmal Not Out 11 Lasith Embuldeniya c Jonny Bairstow b Joe Root 40 Asitha Fernando b Joe Root 0 Extras 3b 0lb 1nb 0pen 0w 4 Total (35.5 overs) 126 all out Fall of Wickets : 1-19 Perera, 2-29 Fernando, 3-37 Thirimanne, 4-37 Mathews, 5-47 Chandimal, 6-66 Dickwella, 7-70 Perera, 8-78 Wanigamuni, 9-126 Embuldeniya, 10-126 Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 2 0 6 0 3.00 Sam Curran 2 0 9 0 4.50 Dom Bess 16 1 49 4 3.06 Jack Leach 14 1 59 4 4.21 1nb Joe Root 1.5 1 0 2 0.00 ................................................................ England 2nd innings Zak Crawley c Oshada Fernando b Lasith Embuldeniya 13 Dominic Sibley Not Out 56 Jonny Bairstow lbw Lasith Embuldeniya 29 Joe Root b Ramesh Mendis 11 Dan Lawrence c Niroshan Dickwella b Lasith Embuldeniya 2 Jos Buttler Not Out 46 Extras 0b 4lb 3nb 0pen 0w 7 Total (43.3 overs) 164-4 Fall of Wickets : 1-17 Crawley, 2-62 Bairstow, 3-84 Root, 4-89 Lawrence Did Not Bat : Curran, Bess, Leach, Wood, Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Lasith Embuldeniya 20 3 73 3 3.65 2nb Dilruwan Perera 13.3 1 39 0 2.89 1nb Ramesh Mendis 10 0 48 1 4.80 ....................................... Umpire Handunnettige Dharmasena Umpire Ruchira Palliyaguruge Video Lyndon Hannibal Match Referee Ranjan Madugalle