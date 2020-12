Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) RKC Waalwijk (1) 3 Scorers: F. Stokkers 30, A. Touba 75, L. Daneels 87 Yellow card: Bakari 52, Anita 59, Touba 69 Subs used: Lutonda 63 (Quasten), Daneels 63 (Ngonge), Damaşcan 73 (John), Mulder 90 (Stokkers) VVV (1) 2 Scorers: G. Giakoumakis 35pen, V. van Crooij 51 Yellow card: Gelmi 26, Post 28, Gelmi 55 (2nd), Machach 95 Subs used: van Dijck 60 (Arias), Hupperts 73 (Hunte), Janssen 73 (Linthorst), Machach 92 (Schäfer) Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Fortuna Sittard (3) 3 Scorers: Lisandro Semedo 9, S. Polter 29pen, Z. Flemming 44 Yellow card: Rota 33 Subs used: Ňinaj 59 (Rota), van Beijnen 72 (Hansson), Dianessy 82 (Lisandro Semedo) Willem II (0) 2 Scorers: V. Pavlidis 66, J. van der Heijden 87 Yellow card: Köhn 50, Pavlidis 61, Heerkens 63, Pol Llonch 75, Pol Llonch 88 (2nd) Subs used: Wriedt 46 (Sağlam), Heerkens 62 (Köhn), Yeboah 65 (Nunnely), Spieringhs 79 (Köhlert) Referee: Kevin Blom ................................................................. Ajax in play Twente ................................................................. PEC Zwolle (21:00) Vitesse ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (CET/GMT) Feyenoord v Heracles (1215/1115) AZ v Groningen (1430/1330) Utrecht v ADO Den Haag (1430/1330) Heerenveen v PSV (1645/1545)