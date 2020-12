Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Groningen (0) 2 Scorers: A. El Messaoudi 54, D. van Kaam 76 Yellow card: Balk 28, van Kaam 44 Subs used: Lundqvist 46 (Balk), Migue Leal 46 (van Kaam), Dallinga 74 (Larsen), Dammers 74 (Joosten), Poll 88 (Gudmundsson) RKC Waalwijk (0) 0 Yellow card: van der Venne 58, Anita 86 Subs used: Daneels 70 (John), Damaşcan 80 (van der Venne), Lutonda 80 (Quasten) Referee: Jannick van der Laan ................................................................. Emmen (0) 1 Scorers: M. Araujo 72 Yellow card: de Leeuw 55 Subs used: Bernadou 46 (Ben Moussa), Avdijaj 72 (van Rhijn), Veendorp 82 (Bakker), Jansen 86 (Laursen), Chacón 86 (Kolar) ADO Den Haag (1) 1 Scorers: V. Besuijen 6 Yellow card: de Boer 42 Subs used: Karelis 59 (Kramer), Bourard 59 (Kishna), Rigo 67 (de Boer), Rațiu 67 (Ould-Chikh), Ćatić 92 (Besuijen) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Ajax (3) 4 Scorers: K. Huntelaar 7, Q. Promes 11, Antony 35, R. Gravenberch 90+2 Subs used: Álvarez 46 (Klaassen), Taylor 64 (Schuurs), Jensen 75 (Antony), Martínez 75 (Blind), Rensch 88 (Tagliafico) PEC Zwolle (0) 0 Subs used: Pherai 46 (van Duinen), van Polen 46 (Huiberts), Clement 62 (Strieder), Leemans 74 (Saymak) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Vitesse v Heerenveen (1215/1115) VVV v Feyenoord (1430/1330) Willem II v Sparta Rotterdam (1430/1330) PSV v Utrecht (1645/1545) Twente v AZ (2000/1900)