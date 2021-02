UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: M. Saymak 72 Subs used: Saymak 46 (Kersten), Ghoochannejhad 65 (Buitink), Pherai 65 (Huiberts) RKC Waalwijk (1) 1 Scorers: A. Touba 4 Subs used: Stokkers 62 (Sow), John 76 (van der Venne), Azhil 85 (Tahiri) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Emmen (0) 0 Subs used: Rhyner 65 (Cavlan), Laursen 75 (Vlak), Bernadou 86 (Ben Moussa), de Vos 86 (van Rhijn) AZ (0) 1 Scorers: Y. Sugawara 71 Yellow card: Chatzidiakos 42 Subs used: Reijnders 91 (Guðmundsson) Referee: Pol van Boekel ................................................................. PSV (2) 3 Scorers: D. Malen 30, E. Zahavi 36, D. Malen 53 Subs used: Thomas 75 (Ihattaren), van Ginkel 75 (Mauro Júnior), É. Gutiérrez 80 (Sangaré), Baumgartl 80 (Dumfries), Vertessen 86 (Malen) Twente (0) 0 Red card: Ilić 75 Subs used: van Leeuwen 66 (Menig), Rots 66 (Narsingh), Staring 79 (Danilo), Markelo 86 (Ebuehi), Bruns 86 (Julio Pleguezuelo) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Heerenveen (0) 1 Scorers: H. Veerman 83 Missed penalty: J. Veerman 30 Subs used: Nygren 78 (de Jong), Floranus 87 (van Bergen) Vitesse (0) 0 Yellow card: Tronstad 73 Subs used: Broja 63 (Bruns), Gong 73 (Dasa), Hernández 73 (Darfalou), Ohio 82 (Openda) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Ajax v Utrecht (1215/1115)-postponed Groningen v Feyenoord (1430/1330)-postponed Willem II v ADO Den Haag (1430/1330)-postponed VVV v Sparta Rotterdam (1645/1545)-postponed