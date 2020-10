Oct 13 (OPTA) - Results from the EuroLeague games on Tuesday(start times are CET) KK Crvena Zvezda 69 BC Žalgiris Kaunas 75 Alba Berlin 72 Anadolu Efes Spor Kulübü 93 ASVEL Lyon Villeurbanne v Panathinaikos BC postponed Superfoods CD Saski Baskonia v BK Zenit Saint Petersburg postponed Valencia BC v FC Barcelona Lassa BÅsquet in play