Oct 8 (OPTA) - Summaries for the European Championship Qualification on Thursday (start times are CET) Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ................................................................. Georgia (1) 1 Scorers: T. Okriashvili 7pen Yellow card: Kvekveskiri 38, Kankava 52, Qazaishvili 69, Kvilitaia 94 Subs used: Gvilia 65 (Kiteishvili), Shengelia 81 (Qazaishvili), Tabidze 82 (Kakabadze), Kvilitaia 89 (Okriashvili), Lobzhanidze 89 (Kvaratskhelia) Belarus (0) 0 Yellow card: Naumov 33 Subs used: Maevskiy 46 (Khachaturyan), Podstrelov 63 (Bakhar), Skavysh 63 (Yablonskiy), Laptev 70 (Lisakovich), Pechenin 74 (Bordachev) Referee: Cüneyt Çakιr ................................................................. Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals ................................................................. Scotland in play Israel ................................................................. Norway in play Serbia ................................................................. Qualifying Play-offs Path B - Semi-Finals ................................................................. Bosnia-Herzegovina in play Northern Ireland ................................................................. Slovakia in play Republic of Ireland ................................................................. Qualifying Play-offs Path A - Semi-Finals ................................................................. Iceland (2) 2 Scorers: G. Sigurðsson 16, G. Sigurðsson 34 Yellow card: Sigurðsson 62 Subs used: Sigþórsson 75 (Finnbogason), Sigurjónsson 83 (Guðmunds­son), Ingason 86 (Árnason) Romania (0) 1 Scorers: A. Maxim 63pen Yellow card: Maxim 36, Iancu 95 Subs used: Iancu 46 (Deac), Puşcaş 46 (Alibec), Hagi 46 (Mitriță), Keșerü 80 (Maxim), Cicâldău 87 (Stanciu) Referee: Damir Skomina ................................................................. Bulgaria (0) 1 Scorers: G. Yomov 89 Subs used: Yomov 31 (Ivanov), Despodov 58 (Karagaren), Isa 79 (Kraev), Yankov 79 (Nedelev) Hungary (1) 3 Scorers: V. Orban 17, Z. Kalmár 47, N. Nikolić 75 Yellow card: Á. Lang 55, Gazdag 88 Subs used: Nikolić 59 (Ádám Szalai), Hangya 70 (Kalmár), Négo 70 (Holender), Gazdag 82 (Á. Nagy), Botka 83 (Fiola) Referee: Szymon Marciniak ................................................................. Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ................................................................. North Macedonia in play Kosovo .................................................................