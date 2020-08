UPDATE 4-European Tour Wales Open Scores

Aug 21 (OPTA) - Scores from the European Tour Wales Open on Friday -6 Connor Syme (Scotland) 66 70 -4 Nacho Elvira (Spain) 71 67 Liam Johnston (Scotland) 70 68 Sihwan Kim (Korea Republic) 71 67 HaoTong Li (China PR) 72 66 Jordan L Smith (England) 66 72 Sebastian Soderberg (Sweden) 68 70 -3 Romain Langasque (France) 71 68 -2 Laurie Canter (England) 71 69 David Dixon (England) 70 70 Justin Harding (South Africa) 70 70 Marcus Kinhult (Sweden) 69 71 Robert Rock (England) 71 69 -1 Ashley Chesters (England) 69 72 Sebastian Heisele (Germany) 70 71 Matthew Jordan (England) 69 72 Adrian Otaegui (Spain) 71 70 Renato Paratore (Italy) 69 72 Thomas Pieters (Belgium) 69 72 Aaron Rai (England) 70 71 0 Mathieu Fenasse (France) 72 70 Kurt Kitayama (USA) 68 74 Adrian Meronk (Poland) 73 69 Edoardo Molinari (Italy) 72 70 Adrien Saddier (France) 71 71 Matthew Southgate (England) 69 73 Brandon Stone (South Africa) 70 72 Sami Valimaki (Finland) 70 72 1 Marcus Armitage (England) 74 69 Dean Burmester (South Africa) 72 71 Jorge Campillo (Spain) 75 68 Nicolas Colsaerts (Belgium) 71 72 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 73 70 Craig Howie (South Africa) 74 69 Daan Huizing (Netherlands) 70 73 Oscar Lengden (Sweden) 72 71 Lorenzo Scalise (Italy) 72 71 Callum Shinkwin (England) 68 75 2 Wil Besseling (Netherlands) 73 71 Aaron Cockerill (Canada) 73 71 Louis De Jager (South Africa) 70 74 Oliver Fisher (England) 71 73 Ryan Fox (New Zealand) 70 74 Gavin Green (Malaysia) 73 71 Calum Hill (Scotland) 73 71 Sam Horsfield (England) 73 71 Andrew Johnston (England) 73 71 Masahiro Kawamura (Japan) 74 70 Maximilian Kieffer (Germany) 71 73 Jake McLeod (Australia) 73 71 Jason Scrivener (Australia) 70 74 Jack Senior (England) 73 71 Cormac Sharvin (Northern Ireland) 73 71 Marcel Siem (Germany) 70 74 Lee Slattery (England) 78 66 Steven Tiley (England) 71 73 Dale Whitnell (England) 73 71 3 Sean Crocker (USA) 74 71 Niklas Lemke (Sweden) 73 72 Richard McEvoy (England) 71 74 James Morrison (England) 73 72 Richie Ramsay (Scotland) 73 72 Bernd Ritthammer (Germany) 75 70 Daniel Young (Scotland) 73 72 4 Matthew Baldwin (England) 74 72 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 72 74 Paul Dunne (Republic of Ireland) 74 72 Anton Karlsson (Sweden) 77 69 David Law (Scotland) 71 75 Zander Lombard (South Africa) 77 69 Robert MacIntyre (Scotland) 68 78 Chris Paisley (England) 72 74 Damien Perrier (France) 71 75 Clément Sordet (France) 72 74 Darius Van Driel (Netherlands) 75 71 Lars Van Meijel (Netherlands) 72 74 Scott Vincent (Zimbabwe) 75 71 5 Alejandro Cañizares (Spain) 73 Nicolai Von Dellingshausen (Germany) 77 Rhys Enoch (Wales) 75 Ross Fisher (England) 74 Grant Forrest (Scotland) 75 Lorenzo Gagli (Italy) 76 Joachim B. Hansen (Denmark) 73 Jacques Kruyswijk (South Africa) 71 Gavin Moynihan (Republic of Ireland) 77 Benjamin Poke (Denmark) 74 Joel Sjöholm (Sweden) 74 Justin Walters (South Africa) 75 Jeff Winther (Denmark) 75 6 Alexander Bjork (Sweden) 77 Philip Eriksson (Sweden) 73 Oliver Farr (Wales) 72 Ross McGowan (England) 73 Martin Leth Simonsen (Denmark) 70 Julian Suri (USA) 73 7 John Catlin (USA) 73 Guido Migliozzi (Italy) 74 Phillip Price (Wales) 76 Tapio Pulkkanen (Finland) 71 8 Adri Arnaus (Spain) 73 Lucas Bjerregaard (Denmark) 72 Bryce Easton (South Africa) 73 Ewen Ferguson (Scotland) 72 Hurly Long (Germany) 76 Shubhankar Sharma (India) 74 9 Thomas Bjorn (Denmark) 75 Ben Evans (England) 71 Nicolai Hojgaard (Denmark) 74 Min Woo Lee (Australia) 77 Eddie Pepperell (England) 74 Carlos Pigem (Spain) 73 10 Emilio Cuartero Blanco (Spain) 74 Ugo Coussaud (France) 80 Shiv Kapur (India) 79 Wilco Nienaber (South Africa) 76 JC Ritchie (South Africa) 74 11 Francesco Laporta (Italy) 75 12 Grégory Bourdy (France) 74 Michael Campbell (New Zealand) 73 Stephen Gallacher (Scotland) 77 Jbe Kruger (South Africa) 75 Zack Murray (Australia) 77 14 Tom Gandy (Isle of Man) 77 15 Graeme Storm (England) 80 32 Haydn Porteous (South Africa) 74 33 Mikko Korhonen (Finland) 75 34 Andrea Pavan (Italy) 76 36 Oliver Wilson (England) 78 40 Kristoffer Reitan (Norway) 82 41 Mark Pilkington (Wales) 83