Sep 22 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Tuesday (start times are BST) 1st Round Qualifying ................................................................. Cowes Sports () 0 Weston-super-Mare () 5 ................................................................. Hartley Wintney () 5 Erith & Belvedere () 0 ................................................................. Crawley Down Gatwick () 1 Hendon () 2 ................................................................. East Grinstead Town () Worthing () ................................................................. Sunderland RCA (19:45) Prescot Cables ................................................................. Lancaster City () 4 Runcorn Town () 3 At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 4-3 Lancaster City win 4-3 on penalties ................................................................. Warrington Town (19:45) South Shields ................................................................. Marske United () 1 Trafford () 0 ................................................................. Mossley () 2 Ramsbottom United () 1 ................................................................. West Allotment Celtic (19:45) Hyde United ................................................................. West Auckland Town (19:45) Runcorn Linnets ................................................................. Whitley Bay (19:45) Witton Albion ................................................................. City of Liverpool (19:45) Morpeth Town ................................................................. Atherton Collieries (19:45) Bamber Bridge ................................................................. Longridge Town () 2 Charnock Richard () 0 ................................................................. Stalybridge Celtic () 3 Bishop Auckland () 0 ................................................................. Radcliffe () 5 Workington () 3 ................................................................. Scarborough Athletic () 0 Ashton United () 2 ................................................................. Frickley Athletic () 0 Marine () 1 ................................................................. Whitby Town (19:45) Warrington Rylands ................................................................. Consett () 1 Stockton Town () 0 ................................................................. United of Manchester (19:45) Pontefract Collieries ................................................................. Tadcaster Albion (19:45) Litherland Remyca ................................................................. Bromsgrove Sporting (19:45) Stratford Town ................................................................. Hanley Town () 3 Redditch United () 2 ................................................................. Ely City () 1 Biggleswade () 2 ................................................................. Haverhill Rovers (19:45) Maldon & Tiptree ................................................................. Walthamstow (19:45) St Margaretsbury ................................................................. Bury Town (19:45) Brightlingsea Regent ................................................................. Dereham Town () 0 Canvey Island () 2 ................................................................. Kings Langley () 5 Clacton () 3 At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 4-2 Kings Langley win 5-3 on penalties ................................................................. Stamford (19:45) AFC Sudbury ................................................................. Bowers & Pitsea (19:45) Hornchurch ................................................................. Long Melford () 1 Cheshunt () 3 ................................................................. Leiston () 5 Biggleswade Town () 1 ................................................................. Cambridge City (19:45) Stowmarket Town ................................................................. Peterborough Sports () 7 Enfield Town () 6 At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 5-4 Peterborough Sports win 7-6 on penalties ................................................................. Potters Bar Town () 1 East Thurrock United () 0 ................................................................. Harlow Town () 0 Waltham Abbey () 1 ................................................................. Chichester City (19:45) Cribbs ................................................................. Aylesbury United (19:45) Moneyfields ................................................................. Taunton Town (19:45) Wantage Town ................................................................. Winchester City (19:45) Clevedon Town ................................................................. Tadley Calleva (19:45) Truro City ................................................................. Barnstaple Town (19:45) Wimborne Town ................................................................. Yate Town (19:45) Bristol Manor Farm ................................................................. Merthyr Town cancelled Poole Town ................................................................. Frome Town () 4 AFC Stoneham () 1 ................................................................. Christchurch (19:45) Dorchester Town ................................................................. Swindon Supermarine (19:45) Shepton Mallet ................................................................. Saltash United () 3 Cirencester Town () 1 ................................................................. Hednesford Town () 3 Long Eaton United () 2 ................................................................. Tamworth (19:45) Stourbridge ................................................................. Quorn () 0 Matlock Town () 2 ................................................................. Leek Town () 1 Mickleover Sports () 2 ................................................................. Grantham Town (19:45) Rushall Olympic ................................................................. Nuneaton Borough () 2 Loughborough Dynamo () 1 ................................................................. Westfields (19:45) Worksop Town ................................................................. West Bridgford (19:45) Halesowen Town ................................................................. Coventry Sphinx () 0 Ilkeston Town () 2 ................................................................. Banbury United (19:45) Carlton Town ................................................................. Chasetown (19:45) Basford United ................................................................. Tividale (19:45) Nantwich Town ................................................................. Barwell (19:45) Bedworth United ................................................................. AFC Mansfield () 3 Gainsborough Trinity () 0 ................................................................. Coalville Town (19:45) Sheffield ................................................................. Buxton (19:45) Belper Town ................................................................. Daventry Town (19:45) Evesham United ................................................................. AFC Rushden & Diamonds (19:45) Newark Flowserve ................................................................. Shifnal Town () 0 Alvechurch () 2 ................................................................. Royston Town () 2 Wroxham () 0 ................................................................. Leighton Town (19:45) Mildenhall Town ................................................................. Welwyn Garden City (19:45) Bishop's Stortford ................................................................. Coggeshall Town (19:45) Stansted ................................................................. Barking (19:45) Dunstable Town ................................................................. Brantham Athletic (19:45) St Ives Town ................................................................. Burnham (19:45) Northwood ................................................................. Horsham () 2 Kingstonian () 1 ................................................................. Corinthian () 3 Sevenoaks Town () 1 ................................................................. Whyteleafe (19:45) Binfield ................................................................. Chipstead (19:45) Deal Town ................................................................. Staines Town () 1 Walton Casuals () 2 ................................................................. Frimley Green () 2 Marlow () 5 At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 1-4 Marlow win 5-2 on penalties ................................................................. Little Common () 0 Corinthian-Casuals () 3 ................................................................. Haywards Heath Town () 0 Hanwell Town () 1 ................................................................. Cobham (19:45) Risborough Rangers ................................................................. Haringey Borough (19:45) Tunbridge Wells ................................................................. Ashford United (19:45) Bracknell Town ................................................................. Bedfont Sports (19:45) Lewes ................................................................. Hastings United () 6 Chesham United () 5 At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 6-5 Hastings United win 6-5 on penalties ................................................................. Steyning Town (19:45) Sheppey United ................................................................. South Park () 4 Bognor Regis Town () 6 At full time: 2-2 Penalty shootout: 2-4 Bognor Regis Town win 6-4 on penalties ................................................................. Merstham () 8 AFC Dunstable () 9 At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 6-7 AFC Dunstable win 9-8 on penalties ................................................................. Chertsey Town (19:45) Leatherhead ................................................................. Chatham Town (19:45) Southall ................................................................. Chalfont St Peter (19:45) Farnborough ................................................................. Margate () 1 Hayes & Yeading United () 2 ................................................................. Fairford Town () 1 Sholing () 2 ................................................................. Cinderford Town (19:45) Royal Wootton ................................................................. Skelmersdale United (20:00) Bootle ................................................................. Lowestoft Town (20:00) Aveley ................................................................. Wednesday, September 23 fixtures (BST/GMT) Grays Athletic v Potton United (1945/1845) Kidlington v Salisbury (1945/1845) Larkhall Athletic v Bitton (1945/1845) Tiverton Town v Bideford (1945/1845) Highworth Town v Melksham Town (1945/1845) Worcester City v Stafford Rangers (1945/1845) Sutton Common Rovers v Metropolitan Police (1945/1845) Wingate & Finchley v Folkestone Invicta (1945/1845) Cray Wanderers v Fisher (1945/1845) Cray Valley PM v Burgess Hill Town (1945/1845) Tavistock v Gosport Borough (1945/1845)